スーパー・イリュージョニスト・チーム「フォー・ホースメン」が、マジックを使って大胆な計画に挑む『グランド・イリュージョン』シリーズ第3作が正式に始動したことが明らかとなった。

ライオンズゲート・モーション・ピクチャー・グループのジョー・ドレイク会長がスタジオの投資家会議にて、タイトル未定の第3作にゴーサインが出たと発表したと、米が伝えている。

同氏は、「我々は、フランチャイズを導く確かな匠であるルーベン・フライシャーとともに、『グランド・イリュージョン』を再構築しました。彼が『ヴェノム』と『アンチャーテッド』を監督したと思えば、これほど嬉しいことはないでしょう。春に始まります」と報告した。

ドレイクは、2024年春に製作のどの段階が始まるのか詳細には触れなかったが、2020年4月に第3弾が発表されたことを考えると、来春に撮影がスタートするのではないかと思われる。

また同氏は、2022年9月に監督就任がしたフライシャーが最新作を再考するために取り組んでいるとも言及したが、その「再考」が、現時点で発表されていないキャストの一新を意味しているのかどうかも不明だ。2022年9月の時点で脚本には、『アメリカン・ハッスル』(2013)などのエリック・ウォーレン・シンガーが手がけた原稿を基に、『レゴバットマン ザ・ムービー』(2017)のセス・グレアム=スミスが新たに執筆すると伝えられていた。

第1作『グランド・イリュージョン』(2013)はフォー・ホースメンがラスベガスのショウに居ながら、パリの銀行から320万ユーロを強奪。ルイ・レテリエが監督を務めた。前作から1年後を舞台にした続編『グランド・イリュージョン 見破られたトリック』(2016)の監督はジョン・M・チュウにバトンタッチ。巨大IT企業の不正を暴露しようとしたチームが危機に陥り、逃亡を余儀なくされる展開となった。

前2作には主要キャストとして、、、マーク・ラファロ、デイヴ・フランコ、リジー・キャプランらが出演。アイゼンバーグとハレルソンは、フレイシャー監督とホラーコメディ映画『ゾンビランド』シリーズ2作でタッグを組んでいることから、第3作でトリオのリユニオンが実現することを期待したい。

『グランド・イリュージョン』シリーズ第3作の米国公開日は未定。

Source:

The post first appeared on .