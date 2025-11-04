ムーミンの世界観に包まれたクリスマス

埼玉県伊能市・「ムーミンバレーパーク」では毎年、冬をテーマにしたイベントを開催していますが、2025年は初めてとなるクリスマスがテーマのイベントを開催！

小説『ムーミン谷の仲間たち』の一編、“もみの木”をもとにした絵本『ムーミン谷のクリスマス』でのムーミン谷のクリスマスのお祝いが再現されています。「ムーミンバレーパーク」全体が、ムーミンの世界観を華やかに表現しています。

10 月の終わりごろから冬眠を始めたムーミン一家は、とあるヘムルに「クリスマスがもうすぐやってくるんだぞ！」と起こされてしまいます。「クリスマス」という何か恐ろしいものがやってくるのだと勘違いしたムーミン一家は、周りのみんなが忙しそうに準備する姿をまねて、「クリスマス」を迎える準備を行います。

「ムーミン谷のクリスマス」では、「クリスマス」を知らないムーミン一家が思い思いに飾り付けたクリスマスツリーや、おなかをすかせた「クリスマス」をおもてなしするためのごちそう、それぞれの大切なものを包んだプレゼントなど、ムーミン一家らしい独創性にあふれたクリスマスが表現されているのです。

一方、本来のクリスマスを知っているムーミン一家以外の住人たちは、クリスマスを華やかに彩ります。ムーミン谷の冬をイメージしたさまざまな演出や、冬のアクティビティスポット、体が温まる冬のスペシャルメニューなどが登場し、クリスマスイベントを大いに盛り上げます。パーク内の各スポットには、クリスマスや雪をテーマにしたデコレーションも施されています。



日が落ちると、ムーミン谷エリアではライトアップやプロジェクションマッピングが楽しめます。美しい光の演出によって鮮やかに彩られたムーミン谷は、昼間とは違った顔をのぞかせます。ムーミン谷ならではのクリスマスの雰囲気を堪能しましょう。

美しいライトアップはもちろん、2024年好評だったナイトパレードもバージョンアップ！ 「ムーミンバレーパーク」を訪れる人々を幻想的なクリスマスの世界へと誘います。

冬の湖上花火大会も開催。昼と夜で別の楽しみ方を提供するムーミンバレーパークのクリスマスを楽しめること間違いなしです。イベント開催中はさまざまな特別なコンテンツやスペシャルメニュー、ここでしか手に入らない限定グッズもしますよ！

ムーミンの世界観に浸りながら、楽しいクリスマスの思い出を作りましょう♪

※11月の冬の湖上花火大会は、8日（土）、9日（日）、11日（火）、14日（金）、15日（土）、16日（日）、22日（土）、23日（日）、24日（月・祝）、29日（土）、30日（日）の18時に開催される予定です。

※少雨決行、強風荒天中止。

※中止情報についてはメッツァ公式サイト、公式SNSで告知。



◾️ムーミン谷のクリスマス

住所：埼玉県飯能市宮沢327-6

アクセス：西武線飯能駅からバスで13分

開催期間：2025年11月1日(土)〜2025年12月25日(木)

営業時間：10〜20時

※「ムーミン谷のクリスマス」期間に限る

入園料：1デーパス：前売り3900円／当日4300円（18〜22歳は前売りのみ2200円、高校生までは前売り／当日500円）、

ナイトパス(16時〜利用可能)前売り2300円／当日2500円

Text：税所奈津子

