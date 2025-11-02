パールや雪の結晶をセットにした壁掛けタイプ！イイハナ・ドットコム ディズニー「シンデレラ」クリスマスツリー
「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」
ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。
今回は、ディズニー 壁掛けツリーセット「シンデレラ」を紹介します☆
イイハナ・ドットコム ディズニー 壁掛けツリーセット「シンデレラ」クリスマスツリー
価格：7,150円（税込）
送料：990円（税込）
サイズ：奥行き約15cm、幅約25cm、高さ約46cm（飾り付けた状態・持ち手含む）、重さ約340g
セット内容：ウォールデコハンディツリー約46cmオーナメント（全19パーツ）：アクリルキーホルダー（シンデレラ）×1個、バラ×5本、約40mmプラボール×5個、スノーオーナメント×6個、パールリボンピック×2本組立・取扱説明書
販売店舗：イイハナ・ドットコム
『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」をモチーフにした壁掛けツリーセット。
壁掛けタイプなので、省スペースでも気軽に飾ってクリスマスムードを楽しむことができます！
© Disney
ツリーの背面には引っ掛ける紐がついているので、手持ちのフックを使い、吊り下げて飾ることができます。
上向きではツリー型、下向きでスワッグ型になる2wayなのもポイント！
気分に合わせて向きを変えたり、クリスマスの後はスワッグとして長く使うことが可能です。
© Disney
「シンデレラ」のオーナメントはアクリルキーホルダータイプ。
「シンデレラ」のアートは水色のシルエットで表現されています☆
パール素材やブルーのバラ、キラキラの雪の結晶など上品なオーナメントがセットになっているのも魅力的。
バラのデザインも5種類あり、それぞれ存在感があるので飾り付けするとツリーが一気に華やかになります。
© Disney
色を統一することで、「シンデレラ」のエレガントさがより際立ちます！
まるで立体的な絵画のようでインテリアにもおしゃれに馴染む、大人かわいい「シンデレラ」のハンギングツリーのセット。
ディズニー 壁掛けツリーセット「シンデレラ」は、イイハナ・ドットコムで販売中です☆
