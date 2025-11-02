「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、ディズニー 壁掛けツリーセット「シンデレラ」を紹介します☆

イイハナ・ドットコム ディズニー 壁掛けツリーセット「シンデレラ」クリスマスツリー

価格：7,150円（税込）

送料：990円（税込）

サイズ：奥行き約15cm、幅約25cm、高さ約46cm（飾り付けた状態・持ち手含む）、重さ約340g

セット内容：

ウォールデコハンディツリー約46cmオーナメント（全19パーツ）：アクリルキーホルダー（シンデレラ）×1個、バラ×5本、約40mmプラボール×5個、スノーオーナメント×6個、パールリボンピック×2本組立・取扱説明書

販売店舗：イイハナ・ドットコム

『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」をモチーフにした壁掛けツリーセット。

壁掛けタイプなので、省スペースでも気軽に飾ってクリスマスムードを楽しむことができます！

© Disney

ツリーの背面には引っ掛ける紐がついているので、手持ちのフックを使い、吊り下げて飾ることができます。

上向きではツリー型、下向きでスワッグ型になる2wayなのもポイント！

気分に合わせて向きを変えたり、クリスマスの後はスワッグとして長く使うことが可能です。

© Disney

「シンデレラ」のオーナメントはアクリルキーホルダータイプ。

「シンデレラ」のアートは水色のシルエットで表現されています☆

パール素材やブルーのバラ、キラキラの雪の結晶など上品なオーナメントがセットになっているのも魅力的。

バラのデザインも5種類あり、それぞれ存在感があるので飾り付けするとツリーが一気に華やかになります。

© Disney

色を統一することで、「シンデレラ」のエレガントさがより際立ちます！

まるで立体的な絵画のようでインテリアにもおしゃれに馴染む、大人かわいい「シンデレラ」のハンギングツリーのセット。

ディズニー 壁掛けツリーセット「シンデレラ」は、イイハナ・ドットコムで販売中です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post パールや雪の結晶をセットにした壁掛けタイプ！イイハナ・ドットコム ディズニー「シンデレラ」クリスマスツリー appeared first on Dtimes.