オスカー女優グウィネス・パルトローらのルーツが明らかに！『発見！ファミリー・ルーツ』11月17日（金）より独占日本初放送

英国の人気番組を元にリサ・クドロー(『フレンズ』)が製作総指揮を務める『発見!ファミリー・ルーツ』の新エピソードが、11月17日(金)23:00よりスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて放送される。

セレブが自ら先祖の歴史を辿る

ケイト・ウィンスレット、オリヴィア・コールマン、イアン・マッケラン、パトリック・スチュワート、ジェレミー・アイアンズといった著名人が先祖を辿り、英BBCで2004年より放送されている人気番組『Who Do You Think You Are?(原題)』。日本にも似た切り口の『ファミリーヒストリー』という番組があるが、こちらは著名人が自ら様々な場所に足を運んだり、人の話を聞いたりして情報を集めていくというスタイルだ、

英国版より6年遅れて2010年に本国アメリカでスタートした『発見!ファミリー・ルーツ』は、11シーズンにわたって継続。アメリカの著名人たちが先祖の歴史を辿るというパーソナルな旅に出て、歴史学者や専門家の力を借りながら系図を紐解いていく。家系にまつわるストーリーに隠された武勇伝、悲劇、愛、裏切りなどが明らかになるにつれ、各回のゲストの感情や驚きが画面を通して伝わってくる。

同番組はユニークで親密なアプローチも手伝って、これまでにイギリス、アメリカのほか、カナダ、オーストラリア、アイルランド、イスラエル、南アフリカのバージョンも製作されている。『フレンズ』のフィービー役で知られるリサは、アメリカ版を手掛けた理由を聞かれ、アイルランドに滞在していた時に同番組をたまたま視聴し、今まで見た中で一番心を奪われた番組だったからと答えている。そんなリサ自身もシーズン1の第3話で登場し、父方の先祖を辿る旅に出ている。

17日(金)から独占日本初放送となるシーズン2では、オスカー女優のグウィネス・パルトロー(『恋におちたシェイクスピア』)、アシュレイ・ジャッド(『ダブル・ジョパディー』)ら4人のゲストが登場。また、それに合わせてすでに放送されたシーズン1、3がアンコール放送。シーズン1ではサラ・ジェシカ・パーカー(『セックス・アンド・ザ・シティ』)、リサ・クドロー(『フレンズ』)、マシュー・ブロデリック(『ペイン・キラー』)、ブルック・シールズ(『リップスティック・ジャングル』)、シーズン3ではマーティン・シーン(『ザ・ホワイトハウス』)、ブレア・アンダーウッド(『クワンティコ』)、イーディ・ファルコ(『ザ・ソプラノズ/哀愁のマフィア』)、ラシダ・ジョーンズ(『サイロ』)、ジェイソン・サダイキス(『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』)らがゲストとして登場する。

『発見!ファミリー・ルーツ』放送情報

★シーズン2…11月17日(金)23:00スタート

【字幕版】毎週金曜日23:00〜 ほか

[ゲスト]アシュレイ・ジャッド、グウィネス・パルトロー、ティム・マッグロウ、ヴァネッサ・ウィリアムズ

★シーズン1…11月13日(月)29:00スタート

【字幕版】毎週月曜日〜金曜日29:00〜

[ゲスト]サラ・ジェシカ・パーカー、エミット・スミス、リサ・クドロー、マシュー・ブロデリック、ブルック・シールズ

★シーズン3…11月22日(水)29:00スタート

【字幕版】毎週月曜日〜金曜日29:00〜

[ゲスト]マーティン・シーン、ブレア・アンダーウッド、リーバ・マッキンタイア、リタ・ウィルソン、イーディ・ファルコ、ラシダ・ジョーンズ、ジェイソン・サダイキス、ポーラ・ディーン

