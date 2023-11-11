ÀîÂ¼°íÇÏ¡¦RIKU¡¦µÈÌîËÌ¿Í¤¬¡È¥Çー¥È¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ½Ð¶Ð¡¡±Ç²è¡ØMY (K)NIGHT¡¡¥Þ¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¤ò°ìÉô²ò¶Ø
12·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØMY (K)NIGHT¡¡¥Þ¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤«¤é¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤Î°ìÉô¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡ØMY (K)NIGHT¡¡¥Þ¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù ¡ÊC¡Ë2023 HI-AX¡ÖMY (K)NIGHT¡×
¡ØMY (K)NIGHT¡¡¥Þ¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢EXILE HIRO¤¬´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Ï¸÷¤ò¤Ë¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø¤ä¤¬¤Æ³¤¤Ø¤ÈÆÏ¤¯¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿±Ç²è¡£THE RAMPAGE from EXILE TRIBE¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¡¦RIKU¡¦µÈÌîËÌ¿Í¤é3Ì¾¤ò¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡¢¥×¥í¤Î¥Çー¥È¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÎø¿Í¤òÌþ¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£¥×¥í¤Î¥Çー¥È¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦ÑëÆá¤òÀîÂ¼°íÇÏ¡¢Æ±¤¸¤¯¥¤¥Á¥ä¤òRIKU¡¢Æ±¤¸¤¯¹ï¡Ê¤È¤¡Ë¤òµÈÌîËÌ¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÎø¿ÍÌò¤Ç°ÂÃ£Í´¼Â¡¦Êæ»Ö¤â¤¨¤«¡¦²Æ»Ò¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹°µ£¡ÊÂ¼¾å½ß¡Ë¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¡ÖMT KNIGHT¡×¤ÇÆ¯¤¯¥×¥í¤Î¡È¥Çー¥È¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡É¤Ç¤¢¤ëÑëÆá¡¦¥¤¥Á¥ä¡¦¹ï¤Î½Ð¶Ð¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¹°µ£¤Î¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢3¿Í¤¬¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÑëÆá¡¦¥¤¥Á¥ä¡¦¹ï¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¼Ì¿¿É÷¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡ØMY (K)NIGHT¡¡¥Þ¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¼Ì¿¿É÷¥«¥Ã¥È¡¡ÀîÂ¼°íÇÏ¡ÊÑëÆá¡Ë ¡ÊC¡Ë2023 HI-AX¡ÖMY (K)NIGHT¡×
±Ç²è¡ØMY (K)NIGHT¡¡¥Þ¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¼Ì¿¿É÷¥«¥Ã¥È RIKU¡Ê¥¤¥Á¥ä¡Ë ¡ÊC¡Ë2023 HI-AX¡ÖMY (K)NIGHT¡×
±Ç²è¡ØMY (K)NIGHT¡¡¥Þ¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¼Ì¿¿É÷¥«¥Ã¥È µÈÌîËÌ¿Í¡Ê¹ï¡Ë ¡ÊC¡Ë2023 HI-AX¡ÖMY (K)NIGHT¡×
¡ØMY (K)NIGHT¡¡¥Þ¥¤¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ï12·î1Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¡£