ストライキ終了！制作をいち早く開始するドラマシリーズとは？

全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)のストライキが終了したことで、早くも制作再開に向けての動きが見られているが、どの作品がいち早く現場に戻るのだろうか?



現地時間の水曜夜にスタジオ側と新たな契約を結び暫定合意に達したことでストライキを終えることになったSAG-AFTRA。この直後にTVシリーズのキャストやクルーは再開のスケジュールについて11月後半から12月前半を予定しているという連絡を受け取ったようだ。

Dear #SagAftraMembers:

We did it! Our historic TV/Theatrical/Streaming strike is over as of 12:01 a.m. PT this morning. (1/14) pic.twitter.com/Wi3QLkjvYe

- SAG-AFTRA (@sagaftra) November 10, 2023