全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)によるストライキ終結後、組合所属の俳優たちは順次仕事を再開。作品に出演する俳優たちからは、続々と喜びのメッセージが到着している。

ストライキ中、俳優たちは一切の業務を禁じられており、自身の出演作品に関するSNSでの言及も行えなかった。ストライキが2023年11月9日(現地時間)より解かれると、俳優らは以前同様に作品の宣伝がようやく可能となった。

マーベル・スタジオの公式Instagramは、最新作『』と「」の出演者たちのメッセージ動画を公開。「ロキ」でO.B.役を演じるは、「『ロキ』ファンのみなさん、どうも!」と挨拶しながら、「ファミリーに仲間入りできて、本当に嬉しいです」「今日のフィナーレも楽しんでくださいね」とファンにメッセージを送った。

シルヴィを演じているソフィア・ディ・マルティーノも「私たちができなかった時に『ロキ』について投稿したり、レビューしたり、大声で叫んでくれたり、本当にありがとうございました」と感謝を伝えている。

また、米ラスベガスでのプレミアイベントが11月8日に開催され、9日のストライキ終了とニアミスしたためキャストらが登場できなかった映画『マーベルズ』ミズ・マーベル役のイマン・ヴェラーニも復帰。大のMCUファンとしても知られるヴェラーニがハリウッドのエル・キャピタンシアターで行われた試写会にサプライズ登場する姿が公開されている。これに会場も大盛り上がり。ファンとの久々の再会に、ヴェラーニもノリノリだ。

『マーベルズ』主演のも早速自身のInstagramを更新。コスチューム姿の写真や撮影現場での様子の動画を添えながら、「戻ってきました」と一言。「この週末、みなさんに『マーベルズ』を観てもらえるのが待ちきれません」と興奮を綴っている。ラーソンは「ロキ」主演のトム・ヒドルストンと共に、ジミー・ファロンがホストを務めるトーク番組に現地時間11月10日に出演することも。作品についてそれぞれが語る内容に期待したい。

