マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)版『』シリーズでベティ役を演じたアンガーリー・ライスが主演を務める映画『ミーン・ガールズ(原題)』より米国版予告編が公開された。

本作は、リンジー・ローハン主演の学園コメディ『ミーン・ガールズ』(2004)のブロードウェイミュージカル版を映画化した作品。転校生のキャディー・ヘロンは、クイーンのレジーナ率いるエリートグループ「The Plastics」に迎え入れられる。しかし、キャディは、レジーナの元カレに恋をしてしまい、目をつけられてしまうのだった。

予告編では、ミュージカルシーンが加わり、オリジナル版から華やかさがさらに増した仕上がりに。オリジナル版『ミーン・ガールズ』で脚本を務め、出演者としても参加したティナ・フェイのカムバックも映し出されている。パソコンやスマホなど現代らしい演出も加わり、新たな『ミーン・ガールズ』の物語に期待が高まる。



オリジナル版でリンジー・ローハンが演じたキャディー役には、『スパイダーマン』シリーズのベティ役で知られるアンガーリー・ライス。『スパイダーマン:ホームカミング』(2017)から『』まで出演し、ミッドタウン高校の校内放送ではホストを務めたり、ネッドのガールフレンドになったり、デイリー・ビューグル紙のインターン生になったり、シリーズ3作を通して楽しい変化を見せた。『ミーン・ガールズ』で、メジャー映画初の主演を飾る。

ほか共演には、レジーナ役とカレン役に「セックスライフ・オブ・カレッジガール」(2021-)のレニー・ラップとアバンティカ、グレッチャン役に「Love, ヴィクター」(2020-2022)のベベ・ウッド、アーロン役に「私たちの青い夏」(2022-)のクリストファー・ブライニー、ジャニス役に『モアナと伝説の海』(2016)のアウリイ・クラヴァーリョと、注目の若手俳優が集結した。

『ミーン・ガールズ(原題)』は2024年1月12日米公開予定。

