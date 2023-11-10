2024Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ë¿·NISAŽ¢±ß°Â»þ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂòŽ£
¿·NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¡©¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§barks¡¿PIXTA¡Ë
2024Ç¯1·î¤«¤é¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¿·NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£À¸³¶1800Ëü±ß¤âÅê»ñ¤¬¤Ç¤¡¢Íø±×¤Ë¤ÏÌµ²ÝÀÇ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À©ÅÙ¤À¤¬¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯±ß°Â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¿Íµ¤¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢¤Û¤Ü³¤³°¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ß°Â¤Îº£¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖÇã¤¤¡×¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
2024Ç¯¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÅê»ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò²È·×ºÆÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È²£»³¸÷¾¼Ãø¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î3000±ßÅê»ñÀ¸³è¡¡¿·NISAÂÐ±þÈÇ¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¸½¾õ
¤Ä¤¤¤Ë¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯±ß°Â¤ÇÅê»ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤òµ¤¤Ë¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢±ß°Â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«Çº¤à¡£
±ß¹â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åê»ñ¤ò¤ä¤á¤¿¤ê¡¢»þ´ü¤òÂÔ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·NISA¤ÇÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤â¤·¤¯¤Ï¡¢»Ï¤á¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡¢¤È¤¤¤Ä¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
±ß¹â¤ä±ß°Â¤Ï»ä¤¿¤Á¸Ä¿Í¤Ë¤É¤¦¤Ë¤«¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤ÈÆ±¤¸Åê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¡¢´ð½à²Á³Û¤Ë°ÙÂØ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±ß¹â¡¢±ß°Â¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤½¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬½Ð¤ë¤«¡¢ÈÝ¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â´ðËÜÅª¤ÊÅê»ñ¤ÎÀïÎ¬¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ê¤é¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¥³¥Ä¥³¥ÄËè·îÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿·NISA¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Ç¤¤ë¤À¤±Íø±×¤¬¸«¹þ¤á¤ëÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¸½»þÅÀ¤Ç»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢
¡Á´À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É
¢Á´ÊÆ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É
£¿·¶½¹ñ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É
¤Î3¼ïÎà¤ò¡¢ÀÑÎ©¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿·NISA¤Î´ðËÜÀïÎ¬¤Ï¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤ÈÆ±¤¸
¤¹¤Ç¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤ÎÀïÎ¬¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³Æ¼ï¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÌÃÊÁ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Á´À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É
¡Ö³ÚÅ·¡¦Á´À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê³ÚÅ·VT¡Ë¡×
¡ÖSBI¡¦V¡¦Á´À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSBI VT¡Ë¡×
¢Á´ÊÆ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É
¡Ö³ÚÅ·¡¦Á´ÊÆ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê³ÚÅ·VTI¡Ë¡×
¡ÖSBI¡¦V¡¦Á´ÊÆ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊSBI VTI¡Ë¡×
£¿·¶½¹ñ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É
¡ÖeMAXIS Slim ¿·¶½¹ñ³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¡¡§¢¡§£ ¡á 6¡§3¡§1 ¤Î³ä¹ç¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Åê»ñ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÄ¹´ü¡¦Ê¬»¶¡¦ÀÑÎ©¡×¤È¤¤¤¦Åê»ñ¤Î´ðËÜ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖÄ¹´ü¡×¤È¤Ï¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÂç¤¤Ê¤ª¶â¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Î»ñ»º¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿·NISA¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤òÇã¤¤¡¢¤¹¤°¤ËÇä¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ËÎ×¤à¤È¡¢
¡¦°ì»þÅª¤Ê·ÐºÑ´Ä¶¤Î°²½¤ä»Ô¾ì¤ÎË½Íî¤Ê¤É¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦Ê£Íø¤Î¸ú²Ì¤Ç¡¢»ñ»º¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯
¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤Î½éÆ¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬°ì»þÅª¤ËÂç¤¤¯²¼¤¬¤ê¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î´ð½à²Á³Û¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤Æ¤â¡¢1929Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âç¶²¹²¤ä¡¢1973Ç¯¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢2007Ç¯¤ÎÀ¤³¦¶âÍ»´íµ¡¤Ê¤É¡¢³ô²Á¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ÎÎÏ¤ÇÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ì»þÅª¤Ë³ô²Á¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Î´ð½à²Á³Û¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Çã¤Ã¤¿¤È¤¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾Ç¤Ã¤ÆÅê»ñ¿®Â÷¤òÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Â»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³ô²Á¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨°ì»þÅª¤ËÂç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤¬¤Æ²¼¤¬¤ëÁ°°Ê¾å¤Ë¤Þ¤Ç²óÉü¤·¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Î´ð½à²Á³Û¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¾Ç¤é¤º¤¢¤ï¤Æ¤ºÅê»ñ¿®Â÷¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç´ð½à²Á³Û¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤òÄ¹¤¯»ý¤Æ¤Ð»ý¤Ä¤Û¤É¡¢Ê£Íø¸ú²Ì¤¬¸ú¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Íø±×¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Â¿¾¯À¤¤ÎÃæ¤Î·Êµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸µËÜ¤ò³ä¤ë¤Û¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Åê»ñÀè¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥ê¥¹¥¯¤âÊ¬»¶¤µ¤ì¤ë
¼¡¤Ë¡¢¡ÖÊ¬»¶¡×¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¡¢¶È¼ï¤Î²ñ¼Ò¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¡¢ÃÍÆ°¤¤Î°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¡¢¾¦ÉÊ¤ò¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÇã¤¦¤Ê¤É¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤äÅê»ñ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤Ë¤ÏÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»¾¦ÉÊ¤äÉÔÆ°»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ä¹Ô¤Ø¤ÎÍÂ¶â¤Ë¤â¡Ö¶âÍø¤ÎÄã²¼¡×¤ä¡Ö¶ä¹Ô¤ÎÇË¤¿¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤â¤Ã¤È¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤é¡¢1¤Ä¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤Î²ñ¼Ò¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÑÎ©¡×¤È¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¡Ê¤³¤³¤Ç¤ÏÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤ò°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëè·î·è¤Þ¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¶â³ÛÊ¬¤º¤ÄÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÑÎ©¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤òÇã¤¦¤È¡¢
¡¦ ·î¡¹1000±ß¡Ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢100±ß¤ä500±ß¤Î¤³¤È¤â¡Ë¤«¤éÇã¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¦ ¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÇãÃÍ¤È»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤òÈæ¤Ù¤Æ°ì´î°ìÍ«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥é¥¯¤ËÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÄ¹´ü¡¦Ê¬»¶¡¦ÀÑÎ©¡×¤Î3¤Ä¤¬Åê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤ËÍ¸ú¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ï¤º¤«14¡¦8¡ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ö2021Ç¯ÅÙ¾Ú·ôÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñÄ´ºº¡Ê¸Ä¿ÍÄ´ºº¡Ë¡×¤è¤ê¡Ë
¡ÖÀÑÎ©¡Ü³¤³°ETF¡×¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁÀ¤ª¤¦
¤µ¤Æ´ðËÜÀïÎ¬¤Ï¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤ÈÆ±¤¸¤È¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¿·NISA¤Ç¤Ç¤¤ëÅê»ñ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤ÎÅê»ñ¤¬Âç¤¤¯¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ëè·î3000±ß¤º¤ÄÅê»ñ¿®Â÷¤òÇã¤¤¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÀÑÎ©¡Ü³¤³°ETF¡×¤Ç¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¹¡£
³¤³°ETF¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î¤è¤¦¤Ë±ß¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¥É¥ë¡×¤ÇÇã¤¦¾¦ÉÊ¤È¤ª¹Í¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¡¢ÀÑÎ©¤Ç°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤Åê»ñ¿®Â÷¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÇã¤¤Â³¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ðËÜ¤ÎÊýË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ò¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¤ª¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëè·î¤Î¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑÎ©Åê»ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤ÎÅê»ñ¤â¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¿·NISA¤òÍøÍÑ¤·¤¿Åê»ñ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÀ®¸ù¤¹¤ëÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
±ß°Â»þ¤Ç¤â³¤³°ETF¤òÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
±ß°Â¤Ç¶ì¤·¤¤º£¡¢¥É¥ë»ñ»º¤òÇã¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤Ëµ¤¤¬°ú¤±¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁê¾ì¤ò¸«¤Æ¡¢²Á³Ê¤¬°Â¤¤»þ¤Ë°ÙÂØ¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡Öº£¸å¤Î³ô²Á¤Î¿¤Ó¡×¤Ë´üÂÔ¤·¤ÆÇã¤¦¤Ù¤¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌ¤ËÇã¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂçº¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1¥É¥ë3±ß¤Û¤É¤Îº¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìó10Ëü±ßÊ¬¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢2000±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡Ê10Ëü±ß¡à150±ß¡á667¥É¥ë¡¢10Ëü±ß¡à147±ß¡á680¥É¥ë¡¢13¥É¥ë¡á2000±ßÄøÅÙ¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°ETF¤òÇã¤¦¾ì¹ç¡¢ÍýÁÛÅª¤Ë¤Ï¡¢±ß¹â»þ¤Ë¥É¥ë¤Ë´¹¤¨¤Æ¤ª¤¡¢ETF¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇã¤¦Êý¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¥É¥ë·ú¤Æ¤Î»ñ»º¤Ø¤ª¶â¤ò°Ü¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁê¾ì¤â¸«¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
°ìÅÙ¤â³¤³°ETF¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·Æñ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÀÑÎ©¤ÇÅê»ñ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¢´·¤ì¤¿¤é³¤³°ETF¤Î¹ØÆþ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²áÅÙ¤ÊÅê»ñ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£
´üÂÔ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¹¤®¤º¡¢¹²¤Æ¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄ¹¤¯³Î¼Â¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¡£
Ëè·î¤·¤Ã¤«¤ê¤È²È·×ºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤âËº¤ì¤º¤Ë¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê²£»³ ¸÷¾¼ ¡§ ²È·×ºÆÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥Þ¥¤¥¨¥Õ¥Ô¡¼ÂåÉ½¡Ë