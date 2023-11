ソニー・ピクチャーズによる『』シリーズ第3作の米公開予定が延期となることがわかった。2024年7月12日から、11月8日への移動。約4ヶ月の後ろ倒しとなる。米が伝えた。

同作は脚本家組合ストライキ下の2023年6月よりしていたが、その後俳優組合のストライキ決行を受けてにあった。俳優ストライキは11月9日(現地時間)をもって、ようやく。

『ヴェノム3』は新たにケリー・マーセルが監督に抜擢。シリーズ前2作の脚本や製作を担ってきた人物で、これが監督デビュー作となる。現時点であらすじなどは不明。ヴェノム/エディ・ブロック役のトム・ハーディが復帰するほか、「テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく」(2020-)ジュノー・テンプルの出演交渉が伝えられていた。

ソニー・ピクチャーズが手がける「Sony’s Spider-Man Universe ()」では『スパイダーマン』に次ぐ人気を誇る。ルーベン・フライシャー監督による第1作、アンディ・サーキス監督による第2作『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』(2021)はともに大ヒットを記録した。

『ヴェノム3(仮題)』は2024年11月8日、US公開。

