(MCU)映画『(原題)』の撮影が近く再開される見込みであることがわかった。米が報じている。

本作は、全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)によるストライキの影響により、残りの半分の撮影を残して製作が中断されていた。現地時間2023年11月8日、118日間にわたるストライキが。伝えられるところによれば、『デッドプール3』は「今週、もしくは非常に近い未来」に撮影が再開されるという。

元々2024年5月の米公開が見込まれていたが、公開日は一時的に取り下げられている状況。撮影再開にあわせ、新たな公開日に関する情報も待たれるところ。

本作のほか、ソニー・ピクチャーズやワーナー・ブラザース『ビートルジュース 2 (原題)』、パラマウント・ピクチャーズ『グラディエーター 2(仮題)』といった大手スタジオ作品も同様に撮影が再開される見込み。遅れを取り戻すべく、ハリウッドは猛スピードで動き出している。

