THE RIVERニュースレター 11月10日号 ─ 『スカーフェイス』／ファイギ版『スター・ウォーズ』／『ゼルダの伝説』予言／『タイラー・レイク3』

本日11月10日は、『マーベルズ』劇場公開、「ロキ」シーズン2最終話配信、そして『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』地上波発放送と、マーベルファンにはたまらない一日となります。

『マーベルズ』についての評価はに詳しく起こしましたが、ネタバレを踏んでしまう前に1日も早く観ていただきたい作品。「ロキ」最終話も、何が起こるかわかりません。とにかく、マーベル・シネマティック・ユニバースが大きく動く予感がしています。たっぷり楽しみましょう。

きょうの話題 『』リメイク版、ルカ・グァダニーノ監督が降板 版『』、完全に頓挫の模様 実写版『ゼルダの伝説』監督の13年前の予言が的中 『タイラー・レイク』第3作、水面下で進行中か

『スカーフェイス』リメイク版、ルカ・グァダニーノ監督が降板

名作『スカーフェイス』リメイク版から、ルカ・グァダニーノ監督が降板していたことがわかった。海外メディアの取材で、「もう『スカーフェイス』には携わっていません」と認めた。

アル・パチーノ主演、ブライアンン・デ・パルマ監督の傑作ギャング映画を甦らせる企画。数年前から進められており、グァダニーノは2020年5月に就任していた。

現代を反映した「タイムリーな」作品にしたいこと、ショッキングなR指定にしたいことなど野心を語ってきていたが、ある時点から離れていたようだ。企画は再び停止状態になったと見られる。

ケヴィン・ファイギ版『スター・ウォーズ』、完全に頓挫の模様

マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長プロデュースを手がけるとされた『スター・ウォーズ』の新作企画は、やはり完全になくなっていたようだ。

シネマティック・ユニバースの立役者ファイギの辣腕が期待された新シリーズだが、2023年3月には頓挫したとのが登場。『マーベルズ』の米プレミアに登場したファイギは、改めて「実現しますか」と尋ねられると、「ノー」とだけ答えた。

そもそもファイギはマーベル・スタジオ作品の製作で多忙。作品数が膨大で、彼の手が回っていないがために品質低下を招いているとのほど。その状況で、さらに『スター・ウォーズ』まで手がけるというのは、土台無理な話だった。

実写版『ゼルダの伝説』監督の13年前の予言が的中

ハリウッドで初の実写映画化を果たすことが発表された『ゼルダの伝説』で監督に抜擢されたウェス・ボールが、なんと13年前の2010年に当時のTwitter(X)でゼルダ映画化を自ら予言していたという投稿が話題だ。

当時30歳だったボールは、「僕が監督をできるわけもないけど……次の『アバター』的なモーションキャプチャー大作は『ゼルダの伝説』だと思う」と投稿。それから時が流れ、なんとボール自ら『ゼルダの伝説』監督を手掛けることとなった。

Since I could never even hope to have the chance to direct it... the next big mo-cap Avatar-like movie should be... THE LEGEND OF ZELDA.- Wes Ball (@wesball)