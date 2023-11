(MCU)ドラマ「」シーズン2のフィナーレが迫るなか、主人公ロキの良き相棒でTVA(時間変異取締局)の捜査官として活躍するメビウスが、ジェットスキーに乗っているだけのシュールな10分間映像が公開となった。

「ロキ」シーズン2第5話『サイエンス/フィクション』の内容が含まれます。

「ロキ」シーズン2第5話『サイエンス/フィクション』では、ロキが2022年オハイオ州クリーヴランドにタイムスリップすると、「ドン」と名乗るメビウスがピランハ・パワースポーツ店で従業員として働いていた。

メビウスは、扇風機の風を浴びながら店に設置したジェットスキーに乗り、興味なさそうに見つめる客に商品をアピール。ドラマチックなシンセ・サウンドに合わせてノリノリのメビウスは、まるで実際に水上をジェットスキーで疾走しているかのようだ。



実のところ、ジェットスキーに関してはシーズン1からイースターエッグ(小ネタ)が所々に仕込まれており、シーズン1でメビウスは何度かジェットスキーへの憧れを語り、シーズン2第4話ではジェットスキーの雑誌を読んでいるシーンが登場。メビウスの本来の人生は、ジェットスキーとの縁があることを示唆していた。そんなメビウスが、ついに別バースで夢を実現したようだ。

こよなくジェットスキーを愛する男、メビウスの別バース版にオマージュを捧げたような特別映像では、このワイルド(?)なジェットスキーシーンを10分間繰り返してフィーチャーされている。本当にただそれだけの映像なのだが、メビウスのファンは必見だ。オーウェン・ウィルソンの顔芸も絶妙。最後まで吹き出さずに耐えられる?

