(MCU)映画『』では、2人の次世代ヒーローがキャプテン・と共に主役の座を担う。モニカ・ランボーとカマラ・カーン/だ。それぞれ、ディズニープラスで配信されたドラマシリーズ「ワンダヴィジョン」(2021)と「ミズ・マーベル」(2022)でMCUデビューを飾った。

両シリーズを鑑賞した方であれば馴染みのある2人だが、そうではないという方にとってはなぜ『マーベルズ』でキャプテン・マーベルと肩を並べて戦っているのかさっぱりだろう。THE RIVERでは、MCUにおけるミズ・マーベルの出自をご紹介。ぜひ『マーベルズ』鑑賞前の予習に役立ててほしい。

カマラ・カーン、「ミズ・マーベル」初登場振り返り (c)2023 Marvel

ドラマ「ミズ・マーベル」は、アメリカの女子高生カマラ・カーンがへと変貌を遂げていくオリジンストーリー。アベンジャーズ・オタクであるカマラはアベンジャーズ関連の情報を発信する動画チャンネル「スロース・ベイビー」を運営するほどで、部屋にはヒーローの絵やポスターをびっしりと飾っている。憧れのヒーローはキャプテン・マーベルで、コミックやイラストを描くのが趣味。

パキスタン系アメリカ人であるカマラの家柄は敬虔なムスリム。週末に開かれるヒーローを称えるためのイベント「アベンジャー・コン」を楽しみにしていたカマラは、保守的な母親に行くのを禁じられてしまう。そのままお利口にしていられるカマラではなく、親友のブルーノを巻き込んでこっそりと家を抜け出し、大好きなキャプテン・マーベルのコスチュームに身を包んで会場へと向かうのだった。

(C)2022 Marvel

ミズ・マーベルとしての覚醒は、このアベンジャー・コンで訪れる。自宅で見つけたバングルを手首に装着すると、オーラのようなものが腕をつたい、カマラは超人的な力を宿すのだった。カマラは家族に内緒で、親友のブルーノと不思議な力の謎を解き明かす冒険に出る。

たまたま居合わせた事件を自作のコスチューム姿で解決したカマラは、たちまち巷で話題となり、SNS上でもトレンド入り。突然身についた力に戸惑いながらも、人助けをするたびにヒーローとしての自我も芽生え始める。そうこうするうちに判明するのが、力の源が自身の一族に関係していたという事実。カマラは、故郷のパキスタンで全てを知ることになった。カマラの曽祖母アイシャは別次元から来た超自然的な存在で、バングルは地球とアイシャの故郷を繋ぐ唯一のものだったのだ。

(C)2022 Marvel

真実を知ったカマラは、前々から目をつけられていた超人たちを追う組織、ダメージ・コントロール局との籠城戦に挑む。ブルーノら仲間の力を借りながら、なんとかその場を逃げ切ることに成功するのだった。一部始終を目の当たりにしていた聴衆は謎のヒーローを歓迎し、SNSでは人気が再びうなぎのぼり。新しいスーツに身を包んだカマラは自らを「ミズ・マーベル」と名乗り、素性を隠しながらヒーローとしての階段を歩み始めるのだった。

「ミズ・マーベル」最終話では、カマラが『マーベルズ』へ登場することを示唆する展開も描かれている。ある日、スーツ姿でベッドに横たわっているとバングルが光り出し、カマラは空間に引きずり込まれてしまう。すると、そこにはキャプテン・マーベルの姿。どうやら2人の居場所が入れ替わってしまったようだ。では、カマラが憧れのキャプテン・マーベルと対面する姿も捉えられており、ホッと一息つく間もなく新たな戦いに直面することになる。

© 2023 MARVEL.

また、カマラをめぐっては「ミズ・マーベル」劇中で興味深い示唆も与えられている。終盤ではカマラの遺伝子が突然変異型であることが明かされるのだが、ということは彼女がミュータントなのではないか、というものだ。MCUの世界にもミュータントが存在するという事実も明かされ、今後の展開を大いに期待させる作品にもなった。

ちなみに、カマラ役のイマン・ヴェラーニは熱狂的なマーベルファンとして知られ、普段のはつらつとした姿はまるでミズ・マーベルを見ているかのよう。MCUの次世代を担うキーパーソンとして成長していく姿も楽しみだ。

映画『マーベルズ』は公開中。

