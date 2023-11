俳優組合によるストライキ終了を受け、・スタジオは早速劇場公開映画のスケジュールを調整した。複数作品の新たなUS公開予定日が一挙発表されている。

『』の新公開予定は2024年7月26日となった。これまでは5月3日にセットされていたところストライキ長期化に伴って無期延期されていたが、晴れて新たな予定日が与えられた形。中断前までに全体の50%ほどが撮影されており、これより急ピッチで製作に戻っていくものと見られる。最新の情報によれば、2023年のサンクスギビング(11月23日)前に製作再開となる予定。

玉突き式で、『』は2024年7月26日から2025年2月14日へと移動した。『』は2024年12月20日から2025年7月25日に、『』は2025年2月14日から同年11月7日に延期された。

この結果、から2024年に公開される劇場映画は『デッドプール3』一本のみということになる。MCUは2020年にも、コロナ禍によって劇場公開作がひとつもないという事態を経験している。

これらの作品は今年6月の脚本家ストライキ時にも一度延期や変更を経ている。公開日変更の遍歴を以下の表にまとめた。

マーベル・スタジオ劇場映画 ストライキによるUS公開予定変更

作品名(原題) 旧US公開予定1 旧US公開予定2 新US公開予定 デッドプール3 2024年11月8日 2024年5月3日 2024年7月26日 キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド 2024年5月3日 2024年7月26日 2025年2月14日 サンダーボルツ 2024年7月26日 2024年12月20日 2025年7月25日 ブレイド 2024年9月6日 2025年2月14日 2025年11月7日

Source:,

The post first appeared on .