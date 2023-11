キアヌ・リーヴス主演の人気映画『』シリーズ第5作の脚本作業が進行中であるようだ。配給の米ライオンズゲートのジョー・ドレイク会長が進捗を明かしている。

投資家向けの業績説明会の場で『ジョン・ウィック』シリーズの計画について言及したドレイク会長は、「複数のスピンオフと『ウィック5』をすでに進めています」と発言。「脚本家によるストライキが始まった頃に着手していたもので、終わり次第すぐに仕事を再開しました」と続けている。

ドレイク会長はいち早く第5作の存在を明かしていた人物。2023年5月、10月より配信開始となったドラマ「ザ・コンチネンタル:ジョン・ウィックの世界から」(2023)と2024年のスピンオフ映画『バレリーナ(原題)』と共に、第5作が開発中であることを。

脚本家との協業を明かしていることから、企画はストーリーの構想もしくは脚本執筆の段階にあると見られる。内容については以前、プロデューサーのベイジル・イヴァニクが前作『ジョン・ウィック:コンセクエンス』から「完全に違う内容の物語になる」「半年後といったものにはならない」と。また、シリーズの監督を務めてきたチャド・スタエルスキもアイデアがあることは認める一方、「金儲けのためにジョン・ウィックを戻ってこさせるのには興味がありません」と。

11月8日、全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)と全米映画テレビ制作者協会(AMPTP)の間で進められていた交渉がに至り、118日間のストライキが終了した。4ヶ月弱にわたる製作遅延を余儀なくされた大手スタジオはいち早く遅れを取り戻したいところ。ドル箱シリーズである『ジョン・ウィック』は、ライオンズゲートにとって間違いなく最優先プロジェクトの一つとなるだろう。

