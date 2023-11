2023年12月8日(金)に封切りを迎える『』で主人公のウォンカを演じるが初来日を果たすことが決定した。さらにウンパルンパを演じる名優ヒュー・グラント、ポール・キング監督、プロデューサーのデイビッド・ヘイマンとアレクサンドラ・ダビーシャーも勢ぞろいで来日する。

満を持して初来日を果たすことになったウォンカ役のティモシー・シャラメは、傑作『君の名前で僕を呼んで』(2017)で初主演を飾り、弱冠22歳にしてアカデミー賞主演男優賞にノミネート。実力と人気を兼ね備えた才能を世界中に称賛され、若くしてスターの階段を一気に昇りつめた。

その後も同年のアカデミー賞をにぎわせたグレタ・ガーウィグ監督作『レディ・バード』(2017)、ハリウッド映画賞、ゴールデン・グローブ賞で助演男優賞を受賞した『ビューティフル・ボーイ』(2018)、米アカデミー賞6部門ノミネート『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(2019)、『ボーンズ アンド オール』(2023)などに出演。翌2024年は『デューン 砂の惑星PART2』も控えるなど、大作への出演が続く。ハリウッドも唸る演技力を発揮する実力派俳優だ。

さらに俳優としてだけではなく、ファッションアイコンとしても愛されているシャラメは映画祭で披露する個性的なファッションが常に注目の的に。ハリウッド俳優として初めてシャネルのフレグランス「ブルー ドゥ シャネル」の公式アンバサダーに就任し、英国VOGUE誌では106年の歴史で初となる男性で表紙を飾るなど、時代を象徴するアイコンとして数々の偉業を成し遂げてきた。

そんなシャラメ、多くのファンが彼の来日を願う中で、念願の初来日が決定。人々を魔法のチョコレートで魅了するチョコ職人のウォンカとして活躍する本作では美しい歌声とダンスも披露している。

名優ヒュー・グラントは『パディントン2』(2018)以来、約6年ぶり8度目の来日。『ラブ・アクチュアリー』(2003)など数々の名作に名を残してきたグラントが今回演じるのは、とある因縁からチョコを盗み続けるウォンカの宿敵ウンパルンパ。歌って踊る、オレンジ色の小さな紳士・ウンパルンパは既に世界中で話題となっており、ヒューがどんな魅力を語ってくれるのか。

本作では豪華キャスト陣が登壇する“マジカル・チョコレート・ナイト”開催も決定。チョコレート・カーペット・イベントや世界最速試写会も予定されている。この冬、日本中にウォンカのチョコレートの魔法がかかる。

映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』は2023年12月8日、日本公開。

