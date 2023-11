(MCU)映画『』では、2人の次世代ヒーローがキャプテン・と共に主役の座を担う。とカマラ・カーン/ミズ・マーベルだ。それぞれ、ディズニープラスで配信されたドラマシリーズ「」(2021)と「ミズ・マーベル」(2022)でMCUデビューを飾った。

両シリーズを鑑賞した方であれば馴染みのある2人だが、そうではないという方にとってはなぜ『マーベルズ』でキャプテン・マーベルと肩を並べて戦っているのかさっぱりだろう。THE RIVERでは、MCUにおけるモニカ・ランボーの出自をご紹介。ぜひ『マーベルズ』鑑賞前の予習、復習に役立ててほしい。

モニカ・ランボー、「ワンダヴィジョン」初登場振り返り (c)2023 Marvel

モニカ・ランボーは『キャプテン・マーベル』(2019)に登場したマリア・ランボーの娘。マリアはキャロル・ダンヴァースの空軍パイロット時代の同僚であり親友で、クリー人との戦いにも協力した。娘のモニカは『キャプテン・マーベル』にも幼い姿で登場しており、家族同然のようにキャロルに懐いている様子も映し出されていた。

『キャプテン・マーベル』の舞台だった1995年から時は流れ、アベンジャーズがサノス軍に勝利した後の現代。サノスによる指パッチンで消えた人々の1人だったモニカは、癌と闘病していた母・マリアの病室で目を覚ます。事態を飲み込めないまま、混乱する人々で溢れた院内を歩き回ると、主治医に遭遇。自分が5年間も姿を消していたこと、そして母が2年前に他界していたことを知らされるのだった。

『ワンダヴィジョン』 ディズニープラスで配信中 (c) 2021 Marvel

モニカは大人になり、母のマリアが創設した知覚兵器観察対応局、通称S.W.O.R.D.の職員として勤務していた。蘇生からわずか3週間でS.W.O.R.D.に復帰したモニカは宇宙での仕事を望んでいたが、地上任務を任されることに。ちょうどその頃、ニュージャージー州の小さな街ウエストビューでは失踪事件が発生しており、モニカは調査にあたることになった。

結論だけ記すと、ウエストビュー失踪事件の首謀者は失意のどん底にいたワンダ・マキシモフだった。ワンダは「ヘックス」と呼ばれる結界を作り出し、ウエストビューの住民を街ごと誘拐。サノスとの戦いで失った恋人のビジョン、そして彼と築くはずだった子どもたちと、シットコム番組に出てくるような幸せな家庭を築き上げていたのだ。モニカはヘックス内に潜入し、ワンダの隣人を装っていた。

『ワンダヴィジョン』 ディズニープラスで配信中 (c) 2021 Marvel

ワンダに潜入がバレてしまったモニカは攻撃をモロに受け、ヘックスから弾き出されてしまう。この時、ワンダの深層心理を直感的に理解したモニカは、一方的に侵略行為だと決めつけ強行突破を試みる上官と対立するようになり、独自に事件を捜査するように。この時、モニカにはある変化が起きていた。ヘックスへの侵入により結界内のエネルギーが体内の細胞を書き換えていたのだ。3度目の侵入で遂にオーラを纏うようになり、最終的には物体のエネルギーを吸収することで、敵の攻撃から身を守ることができるようにまでなった。

『ワンダヴィジョン』 ディズニープラスで配信中 (c) 2021 Marvel

無事ウエストビュー事件が解決すると、モニカは1人の女性に呼び出され、事情聴取を受けることに。2人きりになると、この女性がスクラル人に変身。「お母さんの友人の代理」と名乗り、天を指差しながら「彼が会いたいと」と告げるのだった。

以上が「ワンダヴィジョン」でのモニカの動き。『マーベルズ』では、モニカが“彼”、つまりニック・フューリーと対面を果たし、宇宙ステーションを拠点に新たな任務に就いていることが判明する。予告編では、能力をさらに覚醒させており、超強力なエネルギーを放出。キャプテン・マーベルと共に前線で戦いに臨んでいる。

© 2023 MARVEL.

実はモニカ、原作コミックでは2代目キャプテン・マーベルとして活躍する重要キャラクター。光、電気、電波、マイクロ波、紫外線、ガンマ線など、どんなタイプのエネルギー(電磁スペクトル)にも変身し、光速で移動することもできるとして活動する。間違いなくMCUの次世代を担うであろうモニカの『マーベルズ』での活躍は必見だ。

映画『マーベルズ』は公開中。

