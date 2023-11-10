»³ÅÄÍµµ®¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óÀ¼Í¥¤Ë¡ª¡¡±ßÃ«¥×¥í¡¦Netflix¶¦Æ±À½ºî¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØULTRAMAN¡§ RISING¡Ù¡¢24Ç¯Á´À¤³¦ÇÛ¿®
¡¡±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈNetflix¤¬¶¦Æ±¤ÇÀ½ºî¤ò¿Ê¤á¤ëCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØULTRAMAN¡§ RISING¡Ù¤Ë·èÄê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¡¢Netflix¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGEEKED WEEK¡×¤Ç²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÌîµåÁª¼ê¡¢¥µ¥È¥¦¡¦¥±¥óÌò¤ò»³ÅÄÍµµ®¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÍµµ®±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¡Netflix±Ç²è¡ØULTRAMAN¡§ RISING¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡Netflix±Ç²è¡ØULTRAMAN¡§ RISING¡Ù¤Ï¡¢1966Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢57Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´À¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÔÌÇ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤ò¡¢¡ØKUBO¥¯¥Ü¡¡ÆóËÜ¤Î¸¹¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ê2016¡¦¸¶°Æ¡¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥·¥ã¥Î¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥É¥ë¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢¶¦Æ±´ÆÆÄ¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ª¥·¥Þ¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎµÓËÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ø¥¤¥à¥º¤¬Ã´Åö¡¢CG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¡¦¥é¥¤¥È¡õ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡ÊILM¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¥µ¥È¥¦¡¦¥±¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë»³ÅÄ¤Ï¡¢11·î25Æü¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖTSUBURAYA¡¡CONVENTION 2023¡×¡Ê¥Ä¥Ö¥³¥ó2023¡Ë ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥É¥ë´ÆÆÄ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ª¥·¥Þ¶¦Æ±´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÛ¤¤¤¬¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤¹¡£·È¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ILM¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤ÇÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¹ì¤«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÌîµåÁª¼ê¡¢¥µ¥È¥¦¡¦¥±¥ó¤ÎÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤ä¡¢²ø½Ã¤È¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡¡Netflix±Ç²è¡ØULTRAMAN¡§ RISING¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ2024Ç¯Á´À¤³¦ÇÛ¿®¡£