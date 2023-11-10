»³ÅÄÍµµ®¡ÖULTRAMAN¡§ RISING¡×ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤¨ÈÇÀ¼Í¥¤Ë·èÄê¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2023/11/10¡Û³ô¼°²ñ¼Ò±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈNetflix¤¬¶¦Æ±¤ÇÀ½ºî¤·¡¢2024Ç¯¤ËÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëCG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØULTRAMAN¡§ RISING¡Ù¤Ë·èÄê¡£ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤¨ÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÍµµ®¡¢¿ô»þ´Ö¤Ç¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·ãÊÑ¡É
¢¡¡ÖULTRAMAN¡§ RISING¡×
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤¬¡¢Netflix¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGEEKED WEEK¡×¤Ç²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÌîµåÁª¼ê¡¢¥µ¥È¥¦¡¦¥±¥ó¤ÎÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤ä¡¢²ø½Ã¤È¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Netflix±Ç²è¡ØULTRAMAN¡§ RISING¡Ù¤Ï¡¢1966Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¡¢57Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´À¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÔÌÇ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¤ò¡¢¡ØKUBO¥¯¥Ü¡¡ÆóËÜ¤Î¸¹¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ê2016¡¦¸¶°Æ¡¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥É¥ë¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢¶¦Æ±´ÆÆÄ¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ª¥·¥Þ¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎµÓËÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ø¥¤¥à¥º¤¬Ã´Åö¡£CG¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¡¦¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÁ÷¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¡¦¥é¥¤¥È¡õ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡ÊILM¡Ë¡×¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡»³ÅÄÍµµ®¡¢ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤¨ÈÇÀ¼Í¥¤Ë·èÄê
º£²ó¤Î²ò¶Ø¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤¨ÈÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¥µ¥È¥¦¡¦¥±¥óÌò¤ò¡¢»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÛ¤¤¤¬¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤¹¡£·È¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ILM¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤ÇÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë¹ì¤«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢±ßÃ«¥×¥í¤¬Â£¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇÂç¤Îº×Åµ¡ÖTSUBURAYA¡¡CONVENTION 2023¡×¡Ê¥Ä¥Ö¥³¥ó2023¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥É¥ë´ÆÆÄ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ª¥·¥Þ¶¦Æ±´ÆÆÄ¤¬ÍèÆü¤·ÅÐÃÅÍ½Äê¡£¤½¤³¤Ë»³ÅÄ¤â»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û