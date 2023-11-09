³ÚÅ·¤Î£±¡Á£¹·î´ü·è»»¤Ï£µÇ¯Ï¢Â³ºÇ½ªÀÖ»ú¡¡°Õ³°¤Êà±ç·³á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¶¨ÎÏÊý¿Ë
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤¬£¹ÆüÈ¯É½¤·¤¿ÎáÏÂ£µÇ¯£±¡Á£¹·îÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤¬£²£°£¸£´²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¡Á£¹·î´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÀÖ»ú¤Ï£µÇ¯Ï¢Â³¡£¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶È¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ë¶ìÀï¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±Æü¤Ë»±²¼¤Î³ÚÅ·¾Ú·ô¤¬¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£Æ£Ç¡Ë¤«¤é£¹£°£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç·×£¸Àé²¯±ß¤Î¼ÒºÄÊÖºÑ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢¿·µ¬¤Î·ÈÂÓ»ö¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£
¶âÍ»´ØÏ¢¤Î»ö¶È¤Ï¹¥Ä´
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁíÎÏ¤òµó¤²¤Æ¹âÀÇ½¤Ç¥³¥¹¥È¤Î°Â¤¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¡×¡£»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Ï£¹Æü¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¡£³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Î£±¡Á£¹·îÏ¢·ëÇä¾å¼ý±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£¹¡¦£·¡óÁý¤Î£±Ãû£´£¹£±£²²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¾Ú·ô¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÍ»´ØÏ¢¤Î»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶È¤Ï¶ÈÀÓ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï£±£°·î¤ËÃÏ²¼¤ä²°Æâ¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¼þÇÈ¿ôÂÓ¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Ð¥ó¥É¡×¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤ò¤Ä¤¤¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢È¯É½ºÑ¤ß¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Ð¥ó¥ÉÄó¶¡¤Ë¸þ¤±¤¿Åê»ñ³Û¤Ï£±£°Ç¯´Ö¤Ç£µ£´£´²¯±ß¤È¡Ö¤¹¤´¤¯ÃÙ¤¤¡×¡Ê£Ë£Ä£Ä£É¹â¶¶À¿¼ÒÄ¹¡Ë¡¢¡Ö¼ä¤·¤¤·×²è¡×¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µÜÀî½á°ì¼ÒÄ¹¡Ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ¿®µ»½Ñ¤Ë¾Ü¤·¤¤Î¾¼ÒÄ¹¤«¤é¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬½Ð¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»°ÌÚÃ«»á¤Ï¡¢²¾ÁÛ²½µ»½Ñ¤Ê¤ÉÆ±¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥³¥¹¥ÈÍ¥°ÌÀ¤äµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¡££±£°·î»þÅÀ¤ÇÌó£µ£´£°Ëü¿Í¤Î·ÀÌó¼Ô¿ô¤òÍèÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë£¸£°£°Ëü¤«¤é£±ÀéËü¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö£±£³£°£°Ëü¿Í¤Þ¤Ç¤Ê¤é¿·µ¬¤ÎÅê»ñ¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
£Î£Ô£ÔË¡²þÀµ¤Ç¶¦Æ±ÀïÀþ
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤¬Åê»ñ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë»ö¶È¤ÎÅê»ñ¤òÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÒºÄ¤ÎÊÖºÑ³Û¤¬ÍèÇ¯£²Ç¯´Ö¤Ç£¸Àé²¯±ß¤Èµð³Û¤Ê¤¿¤á¤À¡£
¤¿¤À¡¢¶ì¤·¤à³ÚÅ·¤Ë°Õ³°¤Ê?±ç·³?¤â¸½¤ì¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÇµÄÏÀ¤¬¿Ê¤à£Î£Ô£ÔË¡²þÀµµÄÏÀ¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¶¦Æ±ÀïÀþ¤òÄ¥¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¡£µÜÀî»á¤Ï£Î£Ô£ÔË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ»°ÌÚÃ«»á¤Ø¤ÎÂº·É¤ò¿¼¤á¤¿¡£¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¡ËÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¡£
»°ÌÚÃ«»á¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂ¾¼Ò¤È¤Î¶¨ÎÏ¤â´Þ¤á¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤Ï¼Ú¤ê¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÅê»ñ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Ï»óÉú¤Î»þ´ü¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¹ñÆâ¼ó°Ì¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦´ú¤Ï¤ª¤í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¿·µ¬Åê»ñ¤¬É¬Í×¤Ê»þ´ü¤âÍè¤ë¡£Åê»ñÍÞÀ©´ü´Ö¤ò±Û¤¨¤¿Àè¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤¬À®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¡£¡ÊÂçÄÚÎè±û¡Ë