大阪、京都、東京で行われた『M‐1グランプリ2023』3回戦の日程がすべて終了。11月6日から3日間行われた東京での3回戦には256組が出場し、審査の結果、準々決勝へ進出する漫才師86組が決定した。

【写真】ウエストランド河本、M-1優勝の秘訣を語る「徳を積んで、良い相方を見つけること」

『M‐1グランプリ2023』には、過去最多となる8540組の漫才師がエントリー。

東京での3回戦には256組が出場した。準々決勝へ進出する86組の中には、昨年のファイナリストや新進気鋭の若手漫才師らが名を連ねている。

また、10月29〜31日に京都・大阪、11月6〜8日に東京で開催された3回戦の模様を、公式YouTubeにて次々と公開している。3回戦に出場した約370組のネタを視聴できる。

M‐1グランプリ2023準々決勝進出組(東京)は以下の通り(※エントリー順)。

真空ジェシカ

人間横丁

豆鉄砲

アインシュタイン

シンクロニシティ

ちゃんぴおんず

10億円

戦慄のピーカブー

ミカボ

めっちゃ最高ズ

ママタルト

オズワルド

イチゴ

紅しょうが

金魚番長

インディアンス

カラタチ

そいつどいつ

エバース

とらふぐ

すゑひろがりず

いぬ

アイロンヘッド

シカゴ実業

男性ブランコ

令和ロマン

カゲヤマ

ケビンス

キンボシ

シシガシラ

ダンビラムーチョ

ダイヤモンド

くらげ

春組織

THIS IS パン

スーパーニュウニュウ

ナイチンゲールダンス

素敵じゃないか

オフローズ

ヨネダ2000

9番街レトロ

ななまがり

モグライダー

ひつじねいり

カナメストーン

きしたかの

きっと君はくるさ

じぐざぐ

トンツカタン

エルフ

十九人

オッパショ石

ヤーレンズ

マユリカ

TCクラクション

ゆにばーす

ナユタ

マチルダ

EXIT

1000

トム・ブラウン

ダウ90000

バンビーノ

ダイタク

からし蓮根

わらふぢなるお

大仰天

Let Me Show You THE まごころ

キュウ

ロングコートダディ

きつね日和

忘れる。

東京ホテイソン

ストレッチーズ

パンプキンポテトフライ

やわら

ミキ

オダウエダ

ニッポンの社長

スタミナパン

フランスピアノ

モシモシ

サブマごり押し

ジグザグジギー

コーツ

パーフェクトパワーズ

『M‐1グランプリ2023』決勝戦・敗者復活戦は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて12月24日放送。