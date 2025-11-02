「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、ディズニーツリーセット「シャイニング・ホリデー 120cm（ミニーマウス）」を紹介します☆

イイハナ・ドットコム ディズニーツリーセット「シャイニング・ホリデー 120cm（ミニーマウス）」クリスマスツリー

価格：19,800円（税込）

送料：1,100円（税込）

サイズ：奥行き約55cm、幅約55cm、高さ約120cm（組立てた状態）

セット内容：

組立式ツリー約120cm（上下2パーツ、アイアンスタンド、ネジ×3個）オーナメント（全31パーツ）：アクリルキーホルダー3種×各1個、ミツマルモチーフリボン×2個、バラ×4本、ポインセチア×2本、スノーフレークオーナメント×4個、ハートのオーナメント×3個、ストライプボール×3個、約60mmマットボール×4個、約40mmシャイニーボール×6個組立・取扱説明書

販売店舗：イイハナ・ドットコム

ピンクがかわいい雰囲気の「ミニーマウス」のツリーとオーナメントのセット。

大き過ぎず、小さ過ぎずご自宅で楽しむのにオススメの120cmサイズで、使わないときはコンパクトに3分割になるので省スペースに収納できます。

© Disney

「ミニーマウス」のオーナメントはアクリルキーホルダー。

3種類それぞれポーズが異なり、すべてシルエットで表現されています！

そのほかのオーナメントは、ピンク、シルバー系で統一。

キラキラの雪の結晶や、コロンとしたハート、素材や大きさの異なるボール、ポインセチアやバラで華やかさもプラスされます！

© Disney

また、リボンはミッキーモチーフに。

リボンもピンクで、上品な模様があしらわれています。

© Disney

飾り付けをすれば全体的にピンク色になり、シンプルさの中にたくさんの大人かわいい要素が詰まっています。

オーナメントひとつひとつ眺めているだけでも楽しい！

お部屋の中がロマンティックな空間になる「ミニーマウス」のクリスマスツリーとオーナメントのセット。

ディズニーツリーセット「シャイニング・ホリデー 120cm（ミニーマウス）」は、イイハナ・ドットコムで販売中です☆

