かわいいミニーのクリスマスツリー！イイハナ・ドットコム ディズニー「シャイニング・ホリデー 120cm」
「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」
ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。
今回は、ディズニーツリーセット「シャイニング・ホリデー 120cm（ミニーマウス）」を紹介します☆
イイハナ・ドットコム ディズニーツリーセット「シャイニング・ホリデー 120cm（ミニーマウス）」クリスマスツリー
価格：19,800円（税込）
送料：1,100円（税込）
サイズ：奥行き約55cm、幅約55cm、高さ約120cm（組立てた状態）
セット内容：組立式ツリー約120cm（上下2パーツ、アイアンスタンド、ネジ×3個）オーナメント（全31パーツ）：アクリルキーホルダー3種×各1個、ミツマルモチーフリボン×2個、バラ×4本、ポインセチア×2本、スノーフレークオーナメント×4個、ハートのオーナメント×3個、ストライプボール×3個、約60mmマットボール×4個、約40mmシャイニーボール×6個組立・取扱説明書
販売店舗：イイハナ・ドットコム
ピンクがかわいい雰囲気の「ミニーマウス」のツリーとオーナメントのセット。
大き過ぎず、小さ過ぎずご自宅で楽しむのにオススメの120cmサイズで、使わないときはコンパクトに3分割になるので省スペースに収納できます。
© Disney
「ミニーマウス」のオーナメントはアクリルキーホルダー。
3種類それぞれポーズが異なり、すべてシルエットで表現されています！
そのほかのオーナメントは、ピンク、シルバー系で統一。
キラキラの雪の結晶や、コロンとしたハート、素材や大きさの異なるボール、ポインセチアやバラで華やかさもプラスされます！
© Disney
また、リボンはミッキーモチーフに。
リボンもピンクで、上品な模様があしらわれています。
© Disney
飾り付けをすれば全体的にピンク色になり、シンプルさの中にたくさんの大人かわいい要素が詰まっています。
オーナメントひとつひとつ眺めているだけでも楽しい！
お部屋の中がロマンティックな空間になる「ミニーマウス」のクリスマスツリーとオーナメントのセット。
ディズニーツリーセット「シャイニング・ホリデー 120cm（ミニーマウス）」は、イイハナ・ドットコムで販売中です☆
