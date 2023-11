『NCIS』マーク・ハーモン、30年以上連れ添う愛妻との出会いを振り返る

ロングランヒットの犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のギブス役で知られるマーク・ハーモンが、37年前に出会った妻との馴れ初めや結婚生活について語った。

『NCIS』シーズン19でレギュラーからは降板したものの、今も製作総指揮として同作に携わり続けているマークは、11月14日に歴史的ノンフィクションを発表する。そのプロモーションに応じる中で、妻との馴れ初めを明かした。

女優のパム・ドーバー(『モーク&ミンディ』)と1987年に結婚してから30年以上連れ添っている72歳のマーク。共通の友人がマークとパムをくっつけようとグループデートを企画したりしたが、マークはよりダイレクトなアプローチを選んだそうだ。

「“ただ電話かけてもいい? 電話番号をもらえるかな? そして僕に興味がない君への売り込み電話をしてもいい?”って言ったんだ。そしてそれを実行したんだよ。番号をゲットして、電話して、自動応答ばかり聞いていた。そして留守電を残し始めたんだ。“みんなで出かける必要はない。僕たち二人だけでコーヒーか何か飲みに行こうよ”ってね。彼女はそうした僕の言動をしばらく観察した後、電話を取ってくれた。そして初めて二人で出かけて以来、僕らはずっと一緒にいるんだ」と米Peopleに話している。

1986年にPeople誌が選ぶ「最もセクシーな男」にマークが選出された直後に起きた運命的な初デート。当時の彼は同企画のインタビューで、恋愛関係を求めているわけではなく、長続きする結婚を目指していると語っていた。「僕は本当に根っからの一夫一婦制タイプの人間なんだ。今みたいに一人でいることには何の問題もないけど、結婚したら、この街(ハリウッド)が“ありえない”と言っているすべてのことを叶えたいと思ってる。僕はお遊びには興味がないんだ」

当時の言葉そのままに、パムとおしどり夫婦として人生を楽しんでいるマーク。二人は、息子二人を授かり、長男ショーンは俳優として(『NCIS』でギブスの若い頃を演じたことも)、次男タイは脚本家として活動している。「息子たちを誇りに思っているよ。彼らは仕事の倫理を理解しているし、それぞれがとても個性的なんだ」と父としての思いを明かした。

結婚が長続きする秘訣について聞かれると、「秘密なんてないよ」と返答。「僕らはよく一緒に笑ってるね。笑って、話して、コミュニケーションを取らないと。それが楽しい部分だよ。それについて座って話し合ったりはしない。みんなも、運が良ければ運命の人を見つけられるかもしれないね。僕たちはたくさんのことを共有しているけれど、ものすごく違うところもあるんだ」

パムとの結婚16年目の2003年から『NCIS』に出演し始めたマークだが、忙しい撮影の合間でも家族との時間を確保することも、ギブスを演じる決意をするにあたって考慮したことの一つだそう。「日曜日の朝、家族のためにパンケーキを作れることが大切だった」と話すマークは、『NCIS』で夫婦共演も実現させている。人気シリーズのレギュラー出演で忙しかったことは間違いないが、様々な場所で撮影が行われる映画に比べて家族との時間を確保しやすく、息子たちとの時間も大切にすることができたそう。「いろいろな意味で、私たちは家族として成長する素晴らしい機会に恵まれた」と振り返っている。

離婚してばかりで恋人とも長続きしなかったギブスとは対照的に、愛妻家で家族思いのマーク。今もなお変わらぬ愛が感じられて微笑ましい限りだ。

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン1〜19はHuluにて配信中。(海外ドラマNAVI)

Mark Harmon Recalls the 'Cold Call' That Led to His 36-Year Marriage to Pam Dawber (Exclusive) https://t.co/0qCPLYItNK

- People (@people) November 4, 2023