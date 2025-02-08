福島県の日帰り温泉の

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福島・二本松

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おすすめ Pick up

いいざか 花ももの湯（福島県／福島市）

2024年度調査中

[温泉名] 飯坂温泉 » 温泉の詳細・効能など

[特徴] 駅近 IC10km以内 源泉かけ流し 露天風呂 食事処

※2024年度の詳細は調査中のため、昨年度の情報を掲載しています。

飯坂ホテルジュラクに隣接する同経営の大型日帰り温泉施設が、いいざか 花ももの湯。3本の源泉から引かれる豊富な湯が、多彩な内湯や庭園露天風呂などにたたえられている。レンタルのタオル、バスタオル、選べる浴衣の利用が料金内なのもうれしい。ランチ・ディナーのバイキングとのセットプランなども用意される。無料休憩室もあり、エステやボディケアのメニューも豊富。平日17時以降は夜間割引もあり。

女性専用の絹の湯は微細気泡から放出されるマイナスイオンでリラックスできる

内湯には湯温の異なる3つの湯船があるのが特徴

＜日帰り温泉・立ち寄り湯DATA＞料金：大人1480円、小学生800円、幼児(3歳以上)600円、平日17時以降割引あり(要問合せ)営業時間：10〜22時(受付は〜21時)定休日：無休(年5回程度メンテナンス休館あり、要確認)予約：不要＜お風呂DATA＞泉質：硫酸塩泉源泉かけ流しの湯船：あり内湯：男1・女1露天風呂：男1・女1水着ゾーン：なしその他のお風呂：絹の湯、もみほぐしの湯、立ち見の湯、寝ころびの湯等＜備品DATA＞タオル：有料(料金込／レンタル)バスタオル：有料(料金込／レンタル)石けん：料金込シャンプー：料金込ドライヤー：料金込鍵付きロッカー：料金込＜施設DATA＞大広間または休憩所：料金込個室休憩所：有料／3時間4400円食事処・ランチ：あり／バイキングまたは軽食売店：あり／オリジナル商品、季節商品、雑貨などその他施設：エステ・ボディケア(彩葉)URL：http://www.hotel-juraku.co.jp/hanamomonoyu/宿泊施設：飯坂ホテルジュラク

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福島・二本松の

おすすめ日帰り温泉

『飯坂温泉』の日帰り温泉

『二本松・岳温泉』の日帰り温泉

郡山・磐梯熱海・三春

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おすすめ Pick up

郡山ユラックス熱海（福島県／郡山市）

2024年度調査中

[温泉名] 磐梯熱海温泉 » 温泉の詳細・効能など

[特徴] 駅近 IC10km以内 露天風呂

※2024年度の詳細は調査中のため、昨年度の情報を掲載しています。

磐梯熱海温泉にある日帰り温泉施設。大浴場や露天風呂、ジャグジー、サウナのほか、温水プールも完備している。詳しくは要問合せ。

郡山ユラックス熱海の外観

＜日帰り温泉・立ち寄り湯DATA＞料金：大人400円、中学生300円、子ども(4歳〜小学生)200円、3歳以下無料、温水プールは別料金営業時間：9〜21時(最終受付：健康温泉20時、温水プール19時30分)定休日：第1火曜(詳しくは要問合せ)予約：不要＜お風呂DATA＞泉質：アルカリ性単純温泉源泉かけ流しの湯船：なし内湯：男1・女1露天風呂：男1・女1水着ゾーン：あり／温水プール(帽子着用)その他のお風呂：ジャグジー、サウナ＜備品DATA＞タオル：有料／250円(販売)バスタオル：有料／600円(販売)石けん：料金込シャンプー：料金込ドライヤー：料金込鍵付きロッカー：有料／100円(返却式)＜施設DATA＞大広間または休憩所：料金込(1日券購入者のみ利用可)個室休憩所：なし食事処・ランチ：なし売店：なしURL：https://www.yracs.jp/宿泊施設：なし

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郡山・磐梯熱海・三春の

おすすめ日帰り温泉

白河・甲子

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エンゼルフォレスト 白河高原 彩光の湯（福島県／岩瀬郡天栄村）

2024年度調査中

[温泉名] 羽鳥湖温泉 » 温泉の詳細・効能など

[特徴] 源泉かけ流し 露天風呂

※2024年度の詳細は調査中のため、昨年度の情報を掲載しています。

大規模複合リゾート施設「エンゼルフォレスト 白河高原」内にある温泉施設。pH9.8の高アルカリ性天然温泉でお肌がしっとりすべすべになると好評だ。男女共に内風呂の他、岩風呂や源泉かけ流しの壺湯、日替わりの香り湯があり、通常のサウナの他、漢方薬草サウナも楽しめる。敷地内には無料の休憩所やレストラン、売店等を兼ね備えており、一日中でもゆったりとくつろぐ事ができる。

エンゼルフォレスト 白河高原 彩光の湯の露天風呂

＜日帰り温泉・立ち寄り湯DATA＞料金：大人1200円、3歳〜小学生600円営業時間：9〜22時(季節変動あり)定休日：無休(冬期メンテナンス休業あり)予約：不要＜お風呂DATA＞泉質：アルカリ性単純温泉源泉かけ流しの湯船：あり内湯：男1・女1露天風呂：男1・女1水着ゾーン：あり／無料(入浴料金に含む)ガーデンスパ利用時(土・日曜、祝日、GW、夏休み、年末年始の営業、屋外は冬期クローズ)＜備品DATA＞タオル：有料／200円(販売)バスタオル：有料／500円(販売)石けん：料金込シャンプー：料金込ドライヤー：料金込鍵付きロッカー：料金込＜施設DATA＞大広間または休憩所：料金込個室休憩所：なし食事処・ランチ：なし／エンゼルフォレスト白河高原敷地内にあり売店：あり／9〜20時URL：https://www.ang-sk.com/宿泊施設：エンゼルフォレスト 白河高原

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白河・甲子の

おすすめ日帰り温泉

いわき・小名浜・相馬

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湯本駅前みゆきの湯（福島県／いわき市）

[温泉名] いわき湯本温泉 » 温泉の詳細・効能など

[特徴] 駅近 IC10km以内 源泉かけ流し

いわき湯本駅前に位置する公衆浴場。男女別の内湯のみの施設だが、湯本駅からすぐなので、鉄道旅行の立ち寄りに好適だ。

浴槽は高温・常温2種類の浴槽が利用できる

＜日帰り温泉・立ち寄り湯DATA＞料金：12歳以上300円、6歳〜12歳未満150円、6歳未満無料営業時間：10〜22時(受付は〜21時)定休日：第3木曜予約：不要＜お風呂DATA＞泉質：含硫黄-ナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉源泉かけ流しの湯船：あり内湯：男1・女1露天風呂：なし水着ゾーン：なし＜備品DATA＞タオル：有料／200円(販売)バスタオル：有料／150円(レンタル)石けん：有料／100円(販売)シャンプー：有料／100円(販売)ドライヤー：料金込鍵付きロッカー：料金込＜施設DATA＞大広間または休憩所：なし個室休憩所：なし食事処・ランチ：なし売店：なし宿泊施設：なし

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いわき・小名浜・相馬の

おすすめ日帰り温泉

『いわき湯本温泉』の日帰り温泉

会津・磐梯・猪苗代

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ホテルリステル猪苗代（福島県／耶麻郡猪苗代町）

[温泉名] 猪苗代温泉

[特徴] IC10km以内 露天風呂 食事処

猪苗代湖と磐梯山の大観を望む抜群のロケーションに立つリゾートホテル。18階建てのウイングタワーにある水着着用のクアハウス＆プールC’S[シーズ]が日帰り客にも開放され、全身・部分浴、打たせ湯、気泡浴など8種類の浴槽のほか、2種類のサウナ、3種類の温水プールなどが楽しめる。男女別大浴場と露天風呂もあるので、温泉入浴だけを楽しみたい人にもおすすめだ。レストランはランチやディナーに利用できる。混雑時には入館できないこともあるので、できれば事前に確認を。

猪苗代湖が遠望できる露天風呂

女性露天風呂

＜日帰り温泉・立ち寄り湯DATA＞料金：ウイングタワークアハウス＆プールと温泉大浴場利用大人2500円、子ども(3歳〜小学生)1500円、温泉大浴場のみ利用大人1200円、小学生600円、3歳〜未就学児無料営業時間：日帰り利用は10〜17時(最終受付)、詳細は要問合せ定休日：無休(5・12月に点検のため休業あり)、ほか臨時休業あり予約：不要＜お風呂DATA＞泉質：アルカリ性単純温泉源泉かけ流しの湯船：なし内湯：男1・女1露天風呂：男1・女1水着ゾーン：あり／クアハウス＆プール＜備品DATA＞タオル：有料／200円(販売)バスタオル：有料／800円(販売)石けん：料金込シャンプー：料金込ドライヤー：料金込鍵付きロッカー：料金込＜施設DATA＞大広間または休憩所：なし個室休憩所：なし食事処・ランチ：あり／洋食レストラン※日によりクローズの場合あり売店：あり／時間によりクローズの場合ありURL：https://www.listel-inawashiro.jp/宿泊施設：ホテルリステル猪苗代ウイングタワー

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会津・磐梯・猪苗代の

おすすめ日帰り温泉

喜多方・柳津・只見

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つるの湯（福島県／大沼郡三島町）

[温泉名] 早戸温泉

[特徴] 駅近 源泉かけ流し 露天風呂 食事処

ツルが傷をいやしたという伝説をもつ奥会津の温泉。武家屋敷風の建物で、休憩スペースは地元産の会津桐を贅沢に配した造り。大浴場と露天風呂では、只見川の清流を眺めながら入浴できる。

つるの湯の露天風呂は只見川に面する

つるの湯の入口

＜日帰り温泉・立ち寄り湯DATA＞料金：入浴大人3時間600円、小学生3時間400円、17時〜は大人400円、小学生200円営業時間：10〜20時(最終受付19時30分)定休日：無休予約：不要＜お風呂DATA＞泉質：ナトリウム-塩化物泉源泉かけ流しの湯船：あり内湯：男1・女1露天風呂：男1・女1水着ゾーン：なし＜備品DATA＞タオル：有料／250円(販売)バスタオル：有料／1100円(販売)石けん：料金込シャンプー：料金込ドライヤー：料金込鍵付きロッカー：料金込＜施設DATA＞大広間または休憩所：料金込個室休憩所：有料／3時間2000円、1日3000円食事処・ランチ：あり／軽食堂(水・木曜定休)売店：ありURL：https://www.okuaizu-tsurunoyu.jp/宿泊施設：早戸温泉つるの湯湯治棟(自炊)

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喜多方・柳津・只見の

おすすめ日帰り温泉

南会津

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燧の湯（福島県／南会津郡檜枝岐村）

[温泉名] 尾瀬檜枝岐温泉 » 温泉の詳細・効能など

[特徴] 源泉かけ流し 露天風呂

川窪橋を渡ったところにある檜枝岐温泉の共同浴場。檜の香り漂う内湯は、ガラス窓を大きくとった明るい造り。ブナやケヤキなど天然木に囲まれた露天岩風呂も開放感があり、快適な入浴ができる。

片面ガラス張りの内湯は開放的で、四季折々の景色を楽しめる

＜日帰り温泉・立ち寄り湯DATA＞料金：大人1000円、子ども(4歳〜小学生)500円営業時間：6〜20時(火曜は13時〜)、11月上旬〜冬期期間については要問合せ定休日：火曜午前中予約：不要＜お風呂DATA＞泉質：単純硫黄泉源泉かけ流しの湯船：あり内湯：男1・女1露天風呂：男1・女1水着ゾーン：なし＜備品DATA＞タオル：有料／300円(販売)バスタオル：なし石けん：料金込シャンプー：料金込ドライヤー：料金込鍵付きロッカー：料金込＜施設DATA＞大広間または休憩所：料金込、状況により休止の場合あり要確認個室休憩所：なし食事処・ランチ：なし売店：なしURL：https://www.oze-info.jp/ozh_spa/宿泊施設：なし

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南会津の

おすすめ日帰り温泉

『尾瀬檜枝岐温泉』の日帰り温泉

『湯ノ花温泉(福島県) 』の日帰り温泉

『木賊温泉』の日帰り温泉

情報は変更になる場合があります。お出かけ前に必ず各施設へご確認ください。温泉の泉質は各施設からの回答を元に掲載しています。泉質名は旧泉質・新泉質名が混在する場合があります。「源泉かけ流し」とは、加水なし、加温なし、お湯の供給方法が放流式の場合を指します。「駅近」とは、最寄り駅より徒歩10分以内の施設を指します。

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