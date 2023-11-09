¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥ÑÌòÀ¼Í¥¤¬¾¾Ê¿·ò¤Ë·èÄê¡ª¡¡¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ´°Á´¿áÂØÈÇËÜÍ½¹ðÅþÃå
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥¦¥©¥ó¥«¤Î¼ã¤Æü¤òÉÁ¤¯¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤è¤ê¡¢¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥ÑÌò¤ÎÀ¼Í¥¤ò¾¾Ê¿·ò¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¡¢´°Á´¿áÂØÈÇËÜÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡È´°Á´¿áÂØÈÇ¡ÉÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤Î¹©¾ìÄ¹¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¡ÈÌ´¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤òÉÁ¤¯¡¢²Î¤ÈËâË¡¤È´¶Æ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿´Ìö¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ä¶Âçºî¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«Êì¤È°ì½ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÅ¹¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¥ó¥«¤Ï¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ìÎ®¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¿¦¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÄ®¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£À¤³¦°ì¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶õ¤À¤Ã¤ÆÈô¤Ù¤ë¡¢Ã¯¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥¦¥©¥ó¥«¤Î¡ÈËâË¡¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡É¤Ï¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤òÎº¤Ë¤·¡¢°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤ë¥¦¥©¥ó¥«¤À¤¬¡¢Èà¤ÎºÍÇ½¤òÅÊ¤ó¤À¡È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÁÈ¹ç3¿ÍÁÈ¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¡¢¤³¤³¤ÏÌ´¸«¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿Ä®¤Ê¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤È¤¢¤ë°ø±ï¤«¤é¥¦¥©¥ó¥«¤òÉÕ¤±ÁÀ¤¦¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ¤È¤¤¤¦¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾®¤µ¤Ê¿Â»Î¤âÅÐ¾ì¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¦¥©¥ó¥«¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë¤³¤ÎÄ®¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÅ¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥ÑÌò¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤¬¾¾Ê¿·ò¤Ë·èÄê¡£¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«Ìò¤ò±é¤¸¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î½¾¶È°÷¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ÇÅÐ¾ì¡£¤½¤Î´ñÈ´¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡¢°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤é¼ª¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÌöÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£ËÜºî¤Ç¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Í¥¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¡£¥¦¥©¥ó¥«¤ÎÉô²°¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ßÌë¤ÊÌë¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÅð¤à°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥©¥ó¥«¤ÎµçÃÏ¤Ë¸½¤ì¡¢»þ¤Ë¤ÏÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆæ¤Î¾®¤µ¤¿Â»Î¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤¬ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¾¾Ê¿¡£¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Êü¤Ä³Ú¤·¤µ¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤òÂ³¤±¤ë¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¼ÂÀÓ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥ÑÌò¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾¾Ê¿¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¿áÂØ·Ð¸³¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ìò¤¬²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ò¤ä¤ë¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ¤ò¡Ö¾®¤µ¤¤¤±¤É¤â¶¯¤¤¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢²Î¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¼ýÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤é´ÊÃ±¤Ê¥ê¥º¥à¤Î²Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÆñ¤·¤¤²Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¡ÈÌ´¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£¸å¤Î¼«¿È¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤¬Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢´ë²è¤ò½Ð¤¹¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤ó¤É¤ó°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë´ë²è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤ÎºÍÇ½¤¬¤É¤ó¤É¤ó¡¢¿·¤¿¤Ê¾¾Ê¿·ò¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¹¤´¤¤Ì´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²°¦¡¢¤½¤·¤ÆÍ§¾ð¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£²Î¤¢¤ê¡¢ÍÙ¤ê¤¢¤ê¡¢¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈËÜºî¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜºî¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÁ´13¶Ê¤Î²Î¤È¥»¥ê¥Õ¤ò¡¢Æ±°ì¥¥ã¥¹¥È¤Ç¿áÂØ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡È´°Á´¿áÂØÈÇ¡É¡£10·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤òDa¡¾iCE¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡¢¥¦¥©¥ó¥«¤ÎÁêËÀÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¾¯½÷¡¦¥Ì¡¼¥É¥ë¤ò¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¡¢¥Á¥ç¥³¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ°»ö¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë·Ù»¡½ðÄ¹¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢Ææ¤ËËþ¤Á¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÃæÆÇ¤Î¿ÀÉã¤òÆ±¤¸¤¯¥Á¥ç¥³¥×¥é¤Î¾¾Èø½Ù¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÁÈ¹ç3¿ÍÁÈ¤Î¥¹¥é¥°¥ï¡¼¥¹¤ò´ßÍ´Æó¡¢¥Õ¥£¥¯¥ë¥°¥ë¡¼¥Ð¡¼¤òÉðÆâ½ÙÊå¡¢¥¦¥©¥ó¥«¤¬Çñ¤Þ¤ë½É²°¤Î¼ç¿Í¥ß¥»¥¹¡¦¥¹¥¯¥é¥Ó¥Ã¥È¤ò¾¾ËÜÍü¹á¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤ó¤Ê¡È´°Á´¿áÂØÈÇ¡É¤ÎÆüËÜÈÇÍ½¹ð¤â²ò¶Ø¡£À¤³¦°ì¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÅ¹¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦Ë´¤Êì¤È¤ÎÌóÂ«¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¥¦¥©¥ó¥«¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¾¯½÷¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ê¤É°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½É¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ä¡¢¾®¤µ¤Ê¿Â»Î¡¦¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ¤È¶¦¤Ë¡¢¥¦¥©¥ó¥«¤ÎÌ´¤òÁË¤à¡È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÁÈ¹ç3¿ÍÁÈ¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ç¥³¥×¥é¤ÎÄ¹ÅÄ±é¤¸¤ë·Ù»¡½ðÄ¹¤¬¥¦¥©¥ó¥«¤Î´é¤òÊ®¿å¤Ø¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¾¾Èø±é¤¸¤ë¿ÀÉã¤¬¥¥ê¥ó¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¯¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¿áÂØ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥Ï¥Þ¤ê¤Ã¤×¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¼ý¤á¤¿¡¢´°Á´¿áÂØÈÇ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ï¡¢12·î8Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡¾¾Ê¿·ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¾¾Ê¿·ò¡Ê¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥ÑÌò¡Ë
Q¡¥¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¿Í´Ö¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤¿Åç¤Ç¥«¥«¥ªÆ¦¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤É¤âÂç¤¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ä¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¿Â»Î¤Ç¡¢¥¦¥©¥ó¥«¤Î¥Á¥ç¥³¤òÅð¤ó¤À¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
Q¡¥¤³¤ÎÌò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¤ªÊ¹¤«¤»²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¿áÂØ·Ð¸³¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÌò¤¬²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÎÌò¤ò¤ä¤ë¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ìò¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢»²²Ã¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡¥¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ¤ò±é¤¸¤ë¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡Èó¾ï¤Ë¿Â»ÎÅª¤Ç¡¢µ¤°Ì¤¬¹â¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁê¼ê¤ò²¼¤Ë¸«¤Æ°Î¤½¤¦¤ËÃý¤ë¤È¤¤¤¦±éµ»¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±é½Ð¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÁ´¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤ª¼Çµï¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡¥¥¢¥Õ¥ì¥³¼ýÏ¿¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡©
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ1¡×¡Ö¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ2¡×¡Ö¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥Ñ3¡×¤È¤¤¤¦3¶Ê¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ê¥ê¥º¥à¤Î²Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÆÈÆÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¡£¤´ËÜ¿Í¡Ê¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¡Ë¤¬ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤ÇÉ¨¤ò¶þ¿¤¹¤ëÆ°¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËÜÈÖ¤Ç¤â¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡¥ËÜºî¤ÏÁ´ÊÔ13¶Ê¤â¤Î²Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é²»³Ú¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²Î¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡¥½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢²áµî¤Ë¾¾Ê¿¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¤ªÆó¿Í¤ÏÂ¿ºÍ¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤Î³Ú¶Ê¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈÄ¹ÅÄ¤¬À©ºî¤·¡¢¾¾Ê¿¤¬¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥Ô¥é¥Ë¥¢¡×¡Ë¤ÏÈà¤é¤«¤é¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤Æ¡¢²»³Ú¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡¥¡ÖÌ´¤ò¸«¤ë¤³¤È¤«¤éÁ´¤Æ¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£¸å¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡º£¤Ï¼«Ê¬¤¬Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢´ë²è¤ò½Ð¤¹¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤ó¤É¤ó°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë´ë²è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤ÎºÍÇ½¤¬¤É¤ó¤É¤ó¡¢¿·¤¿¤Ê¾¾Ê¿·ò¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£
Q¡¥Ì´¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¡¡²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤À¡¢¤È¤¹¤°Äü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«°ì¤Ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾®¤µ¤¤Ì´¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ê¤³¤È°ì¤Ä¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÆÍ¤¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÆ»¤¬³«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡¥¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ÑµÒ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÌ´¡¢²ÈÂ²°¦¡¢¤½¤·¤ÆÍ§¾ð¤È¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤¢¤ê¡¢ÍÙ¤ê¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤¢¤ê¤Î¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£