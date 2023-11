プロレスラーのオカダ・カズチカが8日、36歳の誕生日を迎えたことを報告。祝福が殺到している。

【写真】キメ顔で誕生日ケーキを持つオカダ・カズチカ

「36歳になりました!みなさんありがとうございます!Thank you for the birthday wishes.」とつづり、かわいらしいバースデーケーキを両手に「IT’S MY BIRTHDAY」とつづられた被り物をしたオカダがキメ顔で写っている。ファンからは「お誕生日おめでとうございます」といった祝福の声が寄せられている。

オカダ・カズチカは1987年11月8日の愛知県出身の36歳。2004年8月にメキシコでプロデビューし、2007年に新日本プロレスに移籍すると、これまでにIWGP世界ヘビー級王座など数々のタイトルを獲得している。フィニッシュ・ホールドはレインメーカー。2019年4月には声優・歌手の三森すずこと結婚し、2022年8月には第1子が誕生している。

引用:「オカダ・カズチカ」インスタグラム(rainmakerxokada)