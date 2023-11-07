º¾¼è¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡¢¸½¶â²½¤Ë¶¥ÎØ¥µ¥¤¥È°ÍÑ¡¡Ê¡²¬¸©·Ù¤¬3¿ÍÂáÊá
¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ò»ñ¶âÀö¾ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤ËÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡ÊÈÈºá¼ý±×Åù±£Æ¿¤Ê¤É¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË½÷3¿Í¤¬¡¢¶¥ÎØÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¸½¶â²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢14ÅÔÉÜ¸©¤Ç24¿Í¤¬º¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢º¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¿ÍÊª¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿3¿Í¤¬¡¢·×Ìó1²¯6000Ëü±ßÊ¬¤ò¸½¶â²½¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¤¦¤ÁÌó1²¯1200Ëü±ßÊ¬¤¬¸½¶â²½¤µ¤ì¤¿7·ï¤òÎ©·ï¤·ÁÜºº¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡ÛÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤â¿©¤Ù¤¿?ÊÛÅö¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡3¿Í¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¡¢¥¦¥§¥Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼ÒÂåÉ½¡¢¾¾ºêÀ¹¼£Èï¹ð¡Ê43¡Ë¡áÆ±Ë¡°ãÈ¿¡ÊÈÈºá¼ý±×Åù±£Æ¿¡Ë¤Çµ¯ÁÊ¡á¤é¡£2021Ç¯4·î¡Á22Ç¯2·î¡¢Âè»°¼Ô¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¶â²½¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¼°¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥·¥å¡×¡£¸½¶â²½¤¹¤ëºÝ¤Ë¿È¸µ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ÇÅÒ¤±¤é¤ì¤ë¶¥ÎØÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¤ò°ÍÑ¡£ÅªÃæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¥ª¥Ã¥º¤ÎÄã¤¤¡Ö1¡¦0ÇÜ¡×¤Î¼Ö·ô¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÂçÎÌ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï1¥ì¡¼¥¹¤ÎÅÒ¤±¶â¤Î¾å¸Â¤¬1¿Í4Ëü9900±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ØÆþ¤Ï¿ô½½¿Í¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶¥ÎØÍ½ÁÛ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅªÃæ¸å¤ÎÊ§Ìá¶â¤Î¤¦¤Á2³ä¤òÍ½ÁÛ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÅÏ¤·¡¢»Ä¤ë8³ä¤ò¾¾ºêÈï¹ð¤¬¼õÎÎ¡£¤³¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤òÊó½·¤È¤·¤Æº¹¤·°ú¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ò°ÍÍê¼Ô¤é¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ú²Ï·ÅÎÖ¡Û