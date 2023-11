『アメリカン・ホラー・ストーリー』スポーツ版の主演は『ウエスト・サイド・ストーリー』のあの人！

ヒットメーカーのライアン・マーフィーが手掛ける大人気ドラマ『アメリカン・ホラー・ストーリー』のスポーツ版『American Sports Story(原題)』で主役を演じる俳優が決定した。indie wireなどが報じた。

スポーツ選手が関わった有名な事件に焦点を当てるマーフィーの新シリーズ『American Sports Story』第一弾で主人公を演じるのは、ジョシュ・アンドレス・リベラに決まった。ジョシュは、スティーヴン・スピルバーグ監督『ウエスト・サイド・ストーリー』のチノ役や新作映画『ハンガー・ゲーム0』(12月22日公開)などへの出演で知られる。

ジョシュが演じるのは、米プロアメフト選手から有罪判決を受けた殺人犯になったアーロン・ヘルナンデス。

ボストン・グローブ紙らが製作したポッドキャスト番組『Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc(原題)』をベースに、ニューイングランド・ペイトリオッツのタイトエンドのポジションで活躍していたエルナンデスが刑務所に収監された出来事と、2017年に自ら命を絶つに至った経緯が描かれる。

『ハンガー・ゲーム0』をドイツで撮影中に本作の脚本をジョシュに渡していたというプロデューサーのニーナ・ジェイコブソン(『アメリカン・クライム・ストーリー』)は、彼のキャスティングについてIndieWireとの取材で語った。

「私はライアン(・マーフィー)にも発見のプロセスを持ってほしかったのです。“彼(ジョシュ)いいから、チェックしてみて”と言って、候補の中に放り込んだんです。そうしたら彼は、見事にこの役を手にしました」

また、撮影時のジョシュについても以下のように話している。

「特に撮影現場で見た彼は、地に足がついていて、好感が持て、自然で、説得力のある存在で、超準備万端なんです。大勢の候補の人を集めて、ジョシュが選ばれたときはワクワクしました。そして、私たちは彼を(実際のヘルナンデスのように)全身タトゥーだらけにしました。さらに、筋肉をつけて体を大きくするトレーニングも受けました。彼はウェイトリフティングが大好きなんです」

また、本作ではパトリック・シュワルツェネッガー(『ジェン・ブイ』)が、ヘルナンデスの友人だったNFL選手ティム・ティーボウを演じることがわかっている。(海外ドラマNAVI)

