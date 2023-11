『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン2、配信時期が決定！

HBOの人気作『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン2が2024年初夏に配信されると、ニューヨークで開催されたプレスイベントにて発表された。米TV Insiderなどが報じた。

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン2、2024年初夏配信

『ゲーム・オブ・スローンズ』のスピンオフ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン2は、2024年初夏に配信されるようだ。11月2日にニューヨークで開催されたプレスイベントに出席したHBOのCEOケイシー・ブロイズが明らかにした。同イベントでは、配信時期の発表とともに報道陣向けにシーズン2の映像が初公開された。

映像の正確な内容は伏せられているが、シーズン1のフィナーレの出来事から考えると、シリーズの続きが暴力と復讐に満ちた戦争になることは間違いないだろう。

イベントでの質疑応答でブロイズは、『ゲーム・オブ・スローンズ』の新たなスピンオフ作品『A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight(七王国の騎士)』にも言及。現在進行中の全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)ストライキが終結すれば、2024年春には撮影が開始されるとのこと。このシリーズは、長身のサー・ダンカンの冒険を描くもので、シーズン1は8話構成となることが予定されている。

ほかのHBO人気作の続きは?

同イベントでは、HBOが手掛ける他のヒット作の新シリーズ配信時期についても発表された。

ゼンデイヤ主演『ユーフォリア/Euphoria』シーズン3、人気ゲームのドラマ化『THE LAST OF US』シーズン2、ダークコメディ『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3、映画『IT/イット』前日譚シリーズ『Welcome to Derry(原題)』は、「2025に登場(Coming in 2025)」と書かれた短いプロモーションビデオ内で披露された。

これらのシリーズは、SAG-AFTRAストライキによって製作が中断しているが、ブライズは「すぐに終わるだろう」と楽観的な姿勢を示しており、2024年に入れば各作品の撮影が開始されるとみられている。(海外ドラマNAVI)



