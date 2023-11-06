¿¹¹áÀ¡¡Ö¤³¤³¤Ç½é¸ø³«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×Éã¿Æ¤Î¿¦¶È¤Ë°ìÆ±¶Ã¤
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ÊABEMA SPECIAL¡Ë¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¥ì¤¿¤¯¤Æ¤â¥¥ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ö¥Á¥®¥ì·³ÃÄ¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¥ìÊý¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë´ë²è¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ö¥Á¥®¥ìÁêÃÌ½ê¡×Âè2ÃÆ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¹áÀ¡¤Î¡È¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÁÇ´é¡É¡¡½éÅÐ¾ì¤ÇºÇ¹â·æºî¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡Âç¸ç¤¬¡ÈÁêÃÌ½ê½êÄ¹¡É¤È¤·¤ÆMC¤òÌ³¤á¡¢¤Ò¤ÊÃÅ¤Ë¤Ï¥Î¥Ö¡¢¿¹¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦A¥Þ¥Ã¥½¤ÎÂ¼¾å¤È¡¢¤µ¤ä¹á¤¬½Ð±é¡£ºÇ¶¯¤Î¥Ö¥Á¥®¥ì·³ÃÄ¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦COWCOW¤ÎÂ¿ÅÄ·òÆó¡¢A¥Þ¥Ã¥½¤Î²ÃÇ¼¡¢¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¤Î»ÔÀî»É¿È¤µ¤ó¤Î4¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢¡È¥¥ì¤¿¤¯¤Æ¤â¥¥ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ËÀµ¤·¤¤¥¥ìÊý¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¿¹¤¬¼«¿È¤ÎÉã¿Æ¤Î¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥Ê¥¤¥Á¥´¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾®¾¾ùõ¤¬¡ÖÂç¸æ½êºî²È¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥Í¥¿¤Î¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥Ö¥Á¥®¥ì·³ÃÄ¤¬ÏÀÁè¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢Âç¸ç¤Ë¡Ö¿¹¤Á¤ã¤ó¤â¡Êºî²È¤Ë¡Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¿¹¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤³¤Ç½é¸ø³«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÎÉã¿Æºî²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢·Ý¿Í°ìÆ±¤Ï¶Ã¤¬¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Çºî²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥Á¥®¥ì·³ÃÄ¤Ë¡¢¿¹¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤¬·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¿´¤«¤éº£»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤ÏABEMA SPECIAL¤Ë¤Æ7Æü´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£