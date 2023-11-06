DeNAは6日、横浜スタジアム開場45周年を記念して、12月3日に「YOKOHAMA STADIUM 45th DREAM MATCH」を開催すると発表した。

同企画は、DeNAの歴代OBが集結した「BAY DREAM STARS」と、神奈川県高校野球のOBがそろった「Y45 LEGEND HEROES」が対戦するもので、県OBチームには、西武、レッドソックスなどで活躍した松坂大輔氏（本紙評論家）も参加する。

◆「BAY DREAM STARS」メンバー予定

野村弘樹、斎藤隆、石井琢朗、鈴木尚典、三浦大輔、相川亮二、木塚敦志、久保裕也、大西宏明、古木克明、村田修一、吉村裕基、高崎健太郎、山口俊、山崎康晃、今永昇太、東克樹

◆「Y45 LEGEND HEROES」メンバー予定

多村仁志、阿部真宏、松坂大輔、小池正晃、後藤武敏、成瀬善久、荒波翔、福田永将、下水流昂、倉本寿彦（以上横浜高校OB）、森野将彦（東海大相模OB）、長田秀一郎（鎌倉学園OB）、内藤雄太（横浜商工OB）、秋山翔吾（横浜創学館OB）、山口鉄也（横浜商OB）、内竜也（川崎工OB）、加藤幹典（川和OB）、黒羽根利規（日大藤沢OB）