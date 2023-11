ロシアが授賞式攻撃でウクライナ兵20人以上死亡か　ウクライナ軍幹部に批判集まる

ヤロスラフ・ルキフ、BBCニュース

ロシア軍のミサイル攻撃でウクライナ軍の兵士が一気に20人以上死亡したとされる件で、ウクライナ軍幹部への批判が高まっている。

ウクライナのルステム・ウメロフ国防相は4日、南部ザポリッジャ州で3日に第128機械化旅団「ザカルパッチャ」の兵士が複数、死亡したと認め、この「悲劇」について全面的な調査を行うと述べた。

ウクライナ軍によると、ロシアのミサイル攻撃で犠牲が出たという。犠牲者の人数は公表していない。

ウクライナ・メディアやロシア軍事ブロガーによると、前線に近い村で行われていた勲章授与式でウクライナ兵20人以上が死亡したという。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は5日、国民への毎晩定例の動画スピーチをソーシャルメディアに投稿し、「これは避けることのできた悲劇だ」と述べた。

「ウメロフ国防相は、何が起きてだれがどの命令を出したのか全容の詳細を判断するため、どのような対応をしているか、私に報告してくれた。この悲劇に対する刑事捜査も始まっている」と、大統領は説明した。

「主な目標は、事態の真相を完全に解明し、このような悲劇が二度と起きないようにすることだ。戦場にいる全兵員は、敵の空からの偵察や攻撃が到達可能な地域にいる兵員は、無防備な屋外でどのように行動し、安全を守るべきか理解している」とも、ゼレンスキー氏は続けた。

ウクライナの複数の兵士や軍事専門家は、そもそもロシアの空爆を受ける危険のある場所で、勲章の授与式を行うべきではなかったと指摘している。ロシアの無人偵察機(ドローン)は常に、空爆や砲撃の目標を定めるため、前線近くでのウクライナ軍の行動を監視しているためだという。

ソーシャルメディア「テレグラム」のロシア系チャンネルには、屋外での式典に見える現場が攻撃される瞬間のものだという映像が投稿されている。

ウクライナ兵とされる複数人の遺体が、地面に倒れている様子も見える。

ロシア軍はこの攻撃について、公式にコメントしていない。

ウクライナの戦略コミュニケーション・センター「StratCom Ukraine」は、ロシアの短距離弾道ミサイル「イスカンデルM」が、ザポリッジャ州での攻撃に使われたとしている。民間人も複数、負傷したという。

ウクライナ議会のミハイロ・ヴォリネツ議員は5日、式典攻撃による死者は28人、負傷者は53人だと述べたが、これは公式に確認されていない。

第128機械化旅団は、この件について公式にコメントしていない。

同旅団の兵士の大多数はウクライナ最西にあるザカルパッチャ州出身。今回の攻撃の犠牲者の多くも、同州出身とみられ、同州では3日間の服喪が宣言された。

ウクライナ政府は攻撃現場の位置を公表していないが、ウクライナのメディアは前線近くの村だとしている。ロシアの軍事ブロガーたちは、ディミトロヴォ村だとしている(ウクライナは2016年に村を「ザリチネ」と改名した)。

ロシアの攻撃は、ウクライナ軍が砲撃・ミサイル部隊に所属する兵員をたたえる「砲撃の日」の記念式典を開いていた渦中でのことだったとされている。

ウクライナの志願兵大隊ソネチコ(太陽の意味)のルスラン・カハネツ司令官は4日、ロシアの攻撃後、現場には「大勢の将校や兵士の遺体が倒れていた」とフェイスブックに投稿した。焼け焦げた車両や兵士の遺体の写真も投稿した。

近くに配備されている旅団に所属すると思われるウクライナ兵が、勲章授与式を開いた士官たちを公然と批判する動画も浮上している。

名前が明らかにされていない兵士は、前線の村は「徹底的に、定期的に」攻撃されており、「ここにいる誰もが同じことを言う」と主張。「この式典の結果、ウクライナの防衛者と民間人が大勢死んでしまった」とも述べた。

式典のために大勢を集めた将校たちは「いったい何を考えていたんだ」とこの兵士は批判し、「前線にいる人間は誰だって知っている。2人より多くの人数が集まれば、必ず『到来』(砲撃の意味)があるんだから」と述べた。

ウクライナの志願兵として有名なセルヒイ・ステルネンコ氏は4日、攻撃された式典を計画した指揮官は終身刑に服すべきだと主張。「同じようなことがこれまでもたくさんあった。残念ながら。組織のあり方そのものを変えなければ、同じようなことが今後も起きる」としている。

ソーシャルメディアでも、複数のウクライナ人が授賞式の主催者を処罰するべきだと怒りをあらわにしているい。

「誰がみんなを集めたんだ? なぜその名前を伏せている? 誰の発案だったのか。当事者は捜査されているのか」という投稿があった。

「戦闘員全員を一カ所に集めるなんて、どうしてそんなことができたんだ」と書く人もいた。

他方、ロシアの軍事ブロガーたちは20人以上のウクライナ兵が式典攻撃で死亡したと書いている。

「どうしてこういう出来事が前より頻繁になっているのか」ウクライナ軍の幹部は考えるべきだと指摘するブロガーもいる。

別のロシア政府寄りブロガーは、「ウクライナ人はこれに先立ち何度か、同じような形でロシア人を『処罰』した。そこでこちらは、屋外で整列したり、固まったりするのをやめて、常に空を見上げるようにしたんだ」と書いている。

(英語記事 Ukraine war: Military chiefs in Kyiv under pressure over deadly Russian strike)