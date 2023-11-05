¡Úºå¿À¡Û£³£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¡ª¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤â¾Ð´éÇúÈ¯¡ª¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤Ï£µÆü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤¬£·¡½£±¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò²¼¤·¤Æ£±£¹£¸£µÇ¯°ÊÍè¡¢£³£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê£¶£µ¡Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£³¾¡£³ÇÔ¤ÇºÇ½ª·èÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À°ìÀï¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â½øÈ×¤ÏÌµÆÀÅÀ¡£°ÛÍÍ¤ÊÇ®µ¤¤È¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Âç¤¤¯»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï£´²ó¤À¤Ã¤¿¡£°ì»à¤«¤é¿¹²¼¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÈÂç»³¤Î»àµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤³¤Ç¡Ö£µÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥Î¥¤¥¸¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬²Ð¤òÊ®¤¤¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¡¦µÜ¾ë¤¬¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤«¤éÅê¤¸¤¿£´µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¦¤Þ¤¯È¿±þ¡£Æâ³ÑÄã¤á¤ËÄÀ¤ß¡¢¸«Æ¨¤»¤Ð¥Ü¡¼¥ëµå¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Àª¤¤¤Çº¸ÍãÀÊ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ëµ®½Å¤ÊÀèÀ©£³¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Î¥¤¥¸¡¼¤Ï£´Æü¤ÎÂè£¶Àï¤Ç¤â£²²ó¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢£²ÌëÏ¢Â³¤ÇÂÇÀþ¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Å¤¤¤¿ÌÔ¸×ÂÇÀþ¤ÏÂ³¤¯£µ²ó¤Ë¤â£µ°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ£³ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤³¤Î²ó¤Þ¤Ç¤Ë£¶ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¥Åê¼ê¤ÎµÜ¾ë¤ò£Ë£Ï¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÌÔµíÂÇÀþ¤â¼¹Ç°¤Ï¤ß¤»¤¿¡££³ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î£´²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¿¹¤¬ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦ÀÄÌø¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤Æ²ù¤·¤µ¤òÇúÈ¯¡££¹²óÆó»à¤«¤éÆÜµÜ¤¬¥·¥ê¡¼¥º£³¹æ¤È¤Ê¤ëÆÃÂç¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢È¿·â¤¬ÃÙ¤¹¤®¤¿¡£
¡¡Î¾¥ê¡¼¥°¤Î²¦¼Ô¤¬£Ã£Ó¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡Ö´ØÀ¾¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¾¡ÇÔ¤É¤³¤í¤«¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Çµó¤²¤¿ÆÀÅÀ¤Þ¤Ç¤â¤¬¡Ö£²£³ÂÐ£²£³¡×¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¸ß³Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ïºå¿À¤Î£´¾¡£³ÇÔ¡£¡Ö£³£°ÂÐ£²£´¡×¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¤¬¡¢´ØÀ¾È¯¤ÎÂçÇ®Àï¤¬ÎóÅç¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£