「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、ディズニー 壁掛けツリーセット「ホワイトクリスマス（ミッキー＆ミニー）」を紹介します☆

イイハナ・ドットコム ディズニー 壁掛けツリーセット「ホワイトクリスマス（ミッキー＆ミニー）」クリスマスツリー

価格：7,700円（税込）

送料：990円（税込）

サイズ：奥行き約15cm、幅約25cm、高さ約46cm（飾り付けた状態・持ち手含む）、重さ約340g

セット内容：

ウォールデコハンディツリー約46cmオーナメント（全20パーツ）：アクリルキーホルダー（ミッキーマウス、ミニーマウス）×1個、ミツマルモチーフのリボン×2個、ポインセチア×4本、クラスターオーナメント2種×6個、ビーズガーランド100cm×1本、ボンボン×5個組立・取扱説明書

販売店舗：イイハナ・ドットコム

壁面デコレーションタイプのハンギングツリー。

ハンディーツリーとスノーマンモチーフの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のキーホルダーを中心に、ホワイトクリスマスをイメージし、シンプルに白いオーナメントだけでまとめられています！

© Disney

ツリーの背面に引っ掛ける紐がついた、上向きでツリー型、下向きでスワッグ型になる2wayタイプ。

気分に合わせて向きを変えたり、クリスマスの後はスワッグとして長く楽しめます。

© Disney

スノーマンモチーフの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のオーナメントはアクリルキーホルダー。

コロンとしたフォルムがかわいく、手にはお揃いの手袋をつけ、首には色違いのマフラーを巻いています。

温かみのある「ミッキーマウス」モチーフのリボンもおしゃれなアクセント☆

その他のパーツもシルバー、パールホワイトの上品なオーナメントでまとめられています。

© Disney

しんしんと雪が降る静かなホワイトクリスマスを表現した飾り付けで、クリスマス気分をより一層盛り上げてくれそう☆

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のかわいい表情にも癒やされます。

立体的な絵画という感覚で壁に飾れる、壁掛けツリーのセット。

ディズニー 壁掛けツリーセット「ホワイトクリスマス（ミッキー＆ミニー）」は、イイハナ・ドットコムで販売中です☆

