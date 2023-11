すでに亡くなっているはずのスティーブ・ジョブズの名前で今もAppleが特許を出願し続けている

Appleの共同創業者であるスティーブ・ジョブズは2011年に亡くなりました。ところが、Appleが2023年に出願した特許のうち、12件の特許に発明者として「スティーブ・ジョブズ」の名前が記されているとのこと。一体どうして亡くなったジョブズの名前が特許申請に使われ続けているのかを調査会社のGreyBが解説しています。

Steve Jobs is Still Filing New Patent Applications!

https://www.greyb.com/blog/new-steve-jobs-patents/

ニューヨーク・タイムズが2011年にまとめた「スティーブ・ジョブズが取得した特許一覧」の一部が以下。デスクトップマシンや、ノートタイプのマシン、iPhone、iPodなど多種多様な特許が並んでいます。

GreyBによると、ジョブズが生前に発明に関わった最後の特許(意匠)はApple Storeニューヨーク五番街店の入口のデザインに関するものとのこと。この特許は2014年8月26日に認められました。Apple Storeニューヨーク五番街店の入口のデザインに関しては以下の記事に詳しくまとめています。

スティーブ・ジョブズが死後に取得したデザイン特許とは? - GIGAZINE

アメリカでは特許の出願から公開までに数年間かかることもあります。このため、Apple Storeの入口デザイン以外にもジョブズが生前に出願して死後に承認されたものが多くあります。ジョブズの生前に出願されて死後に公開された特許のうち引用数上位20件をまとめた表が以下。

特許番号出願年公開年引用数USD677659S120112013233USD662503S120102012215USD673948S120112013204USD675612S120112013200US8564544B220072013164USD670286S120102012144USD668263S120102012136USD669071S120112012127USD656496S120102012123USD682262S120102013122USD662922S120102012107USD697511S12010201492USD683345S12010201390USD677664S12010201390USD677666S12011201380USD669069S12010201277USD689480S12011201375USD672343S12010201275US8619038B22007201369USD697918S12011201468

ジョブズの死後に公開された特許の中には「ジョブズの死後」に出願されたものも含まれています。それらの特許ではジョブズのアイデアやコメントが発明の根幹に関わっているとのこと。2018年以降に出願された発明者にスティーブ・ジョブズの名前を含む特許の一覧が以下。

特許番号タイトル出願年USD976939S1Display Screen Or Portion Thereof With Graphical User Interface

(グラフィカルユーザーインターフェースを備えた表示画面またはその一部 )2020USD987620S1Portable Computer

(ポータブルコンピューター)2021USD978857S1Portable Display Device

(ポータブルディスプレイデバイス)2020USRE49429E1Computing Device

(コンピューティングデバイス)2021USD986882S1Portable Display Device

(ポータブルディスプレイデバイス)2019USD987624S1Portable Display Device

(ポータブルディスプレイデバイス)2021US11586348B2Portable Multifunction Device, Method, And Graphical User Interface Supporting User Navigations Of Graphical Objects On A Touch Screen Display

(タッチスクリーンディスプレイ上のグラフィカルオブジェクトのユーザナビゲーションをサポートするグラフィカルユーザーインターフェースおよびポータブル多機能デバイス)2021US11604559B2Editing Interface

(編集インターフェース)2021AU2022201622B2Touch Screen Device, Method, And Graphical User Interface For Determining Commands By Applying Heuristics

(ヒューリスティックを適用してコマンドを決定するためのグラフィカルユーザーインターフェースおよびタッチスクリーンデバイス)2022USD998606S1Electronic Device

(電子デバイス)2019US20230261685A1Portable Electronic Device With Two-Piece Housing

(2個のボディを備えたポータブル電子デバイス)2023AU2023216869A1Touch Screen Device, Method, And Graphical User Interface For Determining Commands By Applying Heuristics

(ヒューリスティックを適用してコマンドを決定するためのグラフィカルユーザーインターフェースおよびタッチスクリーンデバイス)2023

アメリカでは「特許の更新版を申請する」という形式で知的財産権を更新できます。このため、Apple製品の特許更新によってジョブズが発明者に含まれる特許が増えることとなります。例えば、iPhoneの形状に関する特許は2008年4月に最初に出願され、その後も頻繁に更新版が出願されています。

iPhoneの形状に関する特許をまとめた表が以下。すべての特許にジョブズが発明者として登録されています。

特許番号出願時期公開年時期USD615083S12008年6月2010年5月USD620004S12009年9月2010年7月USD629799S12010年3月2010年12月USD633090S12010年7月2011年2月USD675612S12011年2月2013年2月USD696663S12012年9月2013年12月USD724078S12013年9月2015年3月USD778278S12013年11月2017年2月USD869460S12017年2月2019年12月USD922999S12019年12月2021年6月USD925523S12020年7月2021年7月

さらに、Apple以外の企業が「Appleと協力してジョブズの発明をもとにした新たな発明の特許を取得する」という場合も発明者としてジョブズの名前が登録されることになります。GreyBは例として「Savant Systemsが申請した車両の自動制御に関する特許」や「Teslamedicsが申請したメディアプレイヤーのプログレスバーに関する特許」を挙げています。