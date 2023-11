大ヒットSF映画『猿の惑星』シリーズ最新作『キングダム・オブ・ザ・プラネット・オブ・ジ・エイプス(原題) / Kingdom of the Planet of the Apes』の初映像となるティザー予告が、現地時間2日、20世紀スタジオの公式YouTubeチャンネルで公開された。

前日譚(たん)シリーズ第3弾『猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)』(2017)後の世界を舞台に、新たなサーガのはじまりを描く本作。主人公は、これまで進化した猿たちを率いてきたシーザー(アンディ・サーキス)から、その息子・コーネリアス(オーウェン・ティーグ)へとバトンタッチされる。

映像には、シーザーのレガシーを受け継いだコーネリアスが、人間と出会い、未知なる冒険へと繰り出すさまが描かれている。また、次なるボスキャラとみられる猿が率いる帝国も登場するなど、シーザー亡き後の世界で勃発する新たな戦いを予感させる。

メガホンを取ったのは、『メイズ・ランナー』シリーズで知られるウェス・ボール監督。キャストも一新され、フレイヤ・アーラン、ピーター・メイコン、ウィリアム・H・メイシーが名を連ねる。2024年5月24日全米公開。(編集部・倉本拓弥)