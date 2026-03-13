熊本で65年以上の歴史を誇る「好来ラーメン」が期間限定で登場／好来ラーメン

「好来ラーメン」1000円

東京ラーメンストリートでは、全国の有名店が登場する「ご当地ラーメンチャレンジ」を開催中。第2弾として登場するのが、1958年創業、熊本県人吉市で長年暖簾を掲げてきた老舗「好来ラーメン」です。

自家製のマー油を贅沢に使用した黒いスープを特徴とし、見た目のインパクトとは対照的に、香ばしさとコクを備えながらも後味はすっきりとした味わいが魅力です。

麺はすすり心地の良さにこだわった中太の自家製麺で、たっぷりとした麺量ながら、重さを感じさせないバランスが特徴。トッピングには、黒いスープに映えるもやしや、スープで炊き上げたチャーシューを合わせ、食感と味わいにアクセントを添えています。

「熊本名物！特製からし高菜ラーメン」1300円

また、今回東京ラーメンストリート限定メニューとして、「熊本名物！特製からし高菜ラーメン」も注目。

ピリッと旨辛い「からし高菜」をたっぷりのせた一杯。シャキシャキ食感と唐辛子の辛みがスープに溶け込み、後引くうまさが広がります。辛さの中にあるコクがクセになります。

■好来ラーメン（はおらいらーめん）

TEL：03-6257-7770

営業時間：11時〜22時30分（22時LO）※都合により営業時間が変更となる可能性があります

営業期間：〜2026年7月26日（日）



「好来ラーメン」開業記念に5年ぶりの特別メニューを復活！／津軽煮干 ひらこ屋

「元祖ゴロー系 イガニボ搾り」／1100円 ※1日20杯限定

「好来ラーメン」のオープンを記念し、青森煮干ラーメンの名店「津軽煮干 ひらこ屋」からも特別なメニューが登場。切磋琢磨する心意気がすごい…！

今回5年ぶりの復活を遂げた「元祖ゴロー系 イガニボ搾り」は、強烈な“イガ（イカ）感”のマニア向けな一杯。スルメイカやホタルイカの煮干しや平子煮干しの乾物系とイカのゴロ（肝）や身などを使用した、まさにイカ好きのための乾物+鮮魚系ラーメン。

イカ特有の濃厚なコク、ほろ苦さ、酸味が一体となった、他に類を見ないパンチのあるスープです。トッピングに、イカの燻製やゴロペースト等も入っており、「イカ尽くし」の一杯。イカのリゾット風で食べる「追い飯セット」もありますよ。

■津軽煮干 ひらこ屋（つがるにぼし ひらこや）

TEL：03-6812-2104

営業時間：10時30分〜22時30分（22時LO）



濃厚で上品な味わい／塩らーめん専門 ひるがお

「塩らーめん贅沢盛り」1350円

「塩らーめん贅沢盛り」は、ひるがおこだわりの自家製海老入りワンタンや塩味の半熟味付玉子、こだわりの国産バラロールなど、丼を華やかに彩る至極のトッピング！ひるがおを存分に堪能できる1杯です。

■塩らーめん専門 ひるがお（しおらーめんせんもん ひるがお）

TEL：03-3213-7000

営業時間：10〜23時（22時30分） ※最新の営業時間は「東京駅一番街」公式サイトで要確認



水餃子も入ったボリューミーな鶏白湯が新登場／ソラノイロ・NIPPON

「スペシャル鶏白湯 らーめん」1500円

麹町に1号店をオープンして以降、数々の賞を受賞している名店から、店舗限定メニュー「スペシャル鶏白湯らーめん」が新登場。

日本最大級の地鶏（天草大王）を圧力鍋で数時間炊き込トッピングされています。

毎日手作りしているそらのいろ名物の水餃子も2個入っているボリューミーなメニュー。

■ソラノイロ・NIPPON（そらのいろ にっぽん）

TEL：03-3211-7555

営業時間：９〜23時（22時30分LO）



東京駅のラーメン

バランスのいいスープの味わいはまさに名店／東京駅 斑鳩

「濃厚 東京駅らー麺」1250円

名店「九段 斑鳩」の初支店。アパレル出身の店主が手掛け、ニューヨークタイムズ（紙）にも「完璧なラーメン」と評されたラーメン。動物系と魚介系を合わせたバランスの良いスープが特徴で、20年以上、様々な賞に輝き続ける名店です。

■東京駅 斑鳩（とうきょうえき いかるが）

TEL：03-3286-3586

営業時間：10〜23時（22時30分） ※最新の営業時間は「東京駅一番街」公式サイトで要確認



つけめん旋風を巻き起こした濃厚つけめん／六厘舎

「味玉つけめん」1100円

濃厚なスープに極太麺というスタイルを築き、全国につけ麺旋風を巻き起こした店。

つけめんに定番の味付玉子をトッピングした「味玉つけめん」は、半熟のぷるぷるした白身をかじると、とろりとした黄身が流れ出します。ほのかな香りと豊かな味わいが期待を裏切らない、スタンダードな一杯です。

■六厘舎（ろくりんしゃ）

TEL：03-3286-0166

営業時間：7時30分〜9時45分（9時30分LO、朝メニューのみ提供）、10〜23時（22時30分LO） ※最新の営業時間は「東京駅一番街」公式サイトで要確認



家系ラーメンの枠を超えた絶品ラーメン／家系ラーメン 革新家 TOKYO

「革新家スペシャル」1450円

東京ラーメンストリートにも店舗を構える「ソラノイロ」を手がけ、有名グルメガイドにも掲載された店主が、「家系ラーメンに革新を起こす！」をコンセプトにオープン。

看板メニューの「革新家スペシャル」は、従来の家系ラーメンよりも滑らかな口当たりのスープと国産小麦の香り高い麺、3種類の国産豚のチャーシューがトッピングされた一杯です。ほかにも唐辛子と和がらしの効いた「カラシめん」や、香ばしい香りの「ガーリックめん」、鶏油とタレだけで食べる「芳醇ちーゆそば」など、バラエティあふれるオリジナルの麺も。

■家系ラーメン 革新家 TOKYO（いえけいらーめん かくしんか とうきょう）

TEL：03-3214-0181

営業時間：9〜23時



新幹線までの待ち時間に、おでかけのついでに、お気に入りの一杯を探しましょう！



■東京ラーメンストリート（とうきょうらーめんすとりーと）

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街地下1階

TEL：03-3210-0077（東京駅一番街）

営業時間：店舗により異なる

定休日：無休

