¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¹çºî¤Î¿´Íý¥¹¥ê¥é¡¼¡ØÍýÁÛ¶¿¡Ù¡¢¾×·â¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁüÅþÃå¡¡ºØÆ£¹©¤é¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡ª
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¹çºî±Ç²è¡ØÍýÁÛ¶¿¡Ù¤è¤ê¡¢°Ü½»¼Ô¤ò½±¤¦Â¼¿Í¤«¤é¤Î¿ô¡¹¤Î·ù¤¬¤é¤»¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿¹Ã£Ìé¡¢ºØÆ£¹©¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò¤é¡¢±Ç²è¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯´Õ¾Þ¤·¤¿³Æ³¦ÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤«¤éÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°Ü½»¼Ô¤Ø¤Î·ù¤¬¤é¤»¤¬¼¡¡¹¤È¡½¡½±Ç²è¡ØÍýÁÛ¶¿¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¤ÆÅÄ¼Ë¤Ç²á¤´¤¹¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤ËÌ´¤òÊú¤¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¥¬¥ê¥·¥¢ÃÏÊý¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÉ×ÉØ¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¤È¥ª¥ë¥¬¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¤ï¤é¤Î¸¤¡Ù¡Ê1971¡¿¥µ¥à¡¦¥Ú¥¥ó¥Ñ¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÈÅÄ¼Ë¤ÈÅÔ²ñ¤ÎÂÐÎ©¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£2010Ç¯¤ÎÈ¯³Ð¤«¤éºÛÈ½¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´ÖÂ¿¤¯¤Î¿·Ê¹¤¬ÊóÆ»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÁ´ÅÚ¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤Î¤¢¤ë»ö·ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¿´Íý¥¹¥ê¥é¡¼ºîÉÊ¤À¡£
¡¡Âè35²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ëÅìµþ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÅìµþÅÔÃÎ»ö¾Þ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Î¼çÍ×3ÉôÌç¤ò³ÍÆÀ¡£Âè37²ó¥´¥ä¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨±Ç²è¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ê¤É¼çÍ×9ÉôÌç¼õ¾Þ¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÈÎ©±Ç²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Âè48²ó¥»¥¶¡¼¥ë¾ÞºÇÍ¥½¨³°¹ñ±Ç²è¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦¤Ç56¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡Ê8·î25Æü»þÅÀ¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡¡ã°Ü½»¼Ô¤ò½±¤¦·ù¤¬¤é¤»¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ä¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¥¬¥ê¥·¥¢ÃÏÊý¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÉ×ÉØ¤Î¡¢¼ç¤Ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡Ê¥É¥¥¥Ë¡¦¥á¥Î¡¼¥·¥§¡Ë¤ò½±¤¦Â¼¤ÎÎÙ¿Í·»Äï¤Ë¤è¤ë·ù¤¬¤é¤»¤Î¿ô¡¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â¼¤Ë½»¤àÃË¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥Ð¡¼¤ÇÈà¤é¤òÈò¤±¤ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¤¬¥·¥ã¥ó¡Ê¥ë¥¤¥¹¡¦¥µ¥¨¥é¡Ë¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿·ù¤ß¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡Ú°Ü½»Àè¤ÇÀöÎé¤ò¼õ¤±¤ë¡Û¡¢¼Ö¤¬¸Î¾ã¤·Î©±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¤¬¥í¥ì¥ó¥½¡Ê¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¢¥Ë¡¼¥É¡Ë¤«¤é¼Ö¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¾è¤ëÁ°¤Ë²¿ÅÙ¤â¼Ö¤òÈ¯¼Ö¤µ¤ì¤ë¡Ú¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¡Û¡¢Äí¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë°Ø»Ò¤ËÇ¢¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÚÄí¤Î°Ø»Ò¤ò±ø¤µ¤ì¤ë¡Û¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¤ÈºÊ¤Î¥ª¥ë¥¬¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¦¥Õ¥©¥¤¥¹¡Ë¤¬¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¿Íµ¡¥È¥Þ¥È¤Ë²¿¤«¤¬º®Æþ¤µ¤ì¡¢²õÌÇÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¡ÚºîÊª¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤ë¡Û¡¢¤½¤·¤Æ¼Ö¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¤Ë¥·¥ã¥ó¤«¤éµ´¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÁê¤Ç¤Ä¤«¤ß¤«¤«¤é¤ì¤ë¡ÚÂÃ¤òÅÇ¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¡Û¡Ä¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î¾×·â¥·¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï·ù¤¬¤é¤»¤Î¿ô¡¹¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¤Ë¤â¡¢·àÃæÁê¼ê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¸«²¼¤¹ÆÈ¤ê¸À¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤ê¡¢°Ü½»¼Ô¤Î¥¨¥´¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ç±£¤·»£¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤º¤Ë¤Ï¤ª¤ì¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤¬¡£¤½¤·¤Æ·ù¤¬¤é¤»¤ò¤¹¤ë¤³¤ÎÎÙ¿Í·»Äï¤Ë¤â»ö¾ð¤Ï¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÂ¼¤Ç°ìÀ¸À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èá°¥¤ä°Ü½»¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Î¶¿¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¶²ÉÝ¤Ê¤É¤â¸«¤¨±£¤ì¤·¡¢±Ç²è¤Ï¸å¼Ô¤À¤±¤ò¤³¤È¤µ¤é°¼Ô¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡µÓËÜ¤âÌ³¤á¤¿¥í¥É¥ê¥´¡¦¥½¥í¥´¥¤¥§¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅÔ²ñ¿Í¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÅÄ¼Ë¤Î¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸å¼Ô¤¬¤è¤êÌµÃÎ¤ÇÌÂ¿®¿¼¤¯¡¢ÅÔ²ñ¿Í¤ÎÊý¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤ÎÂÐÎ©¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á°¼Ô¤È¸å¼Ô¤Ç¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤Ê¤Û¤É¤Ë°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢¿Í¤Î»ëÌî¤¬¹¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ÎÂÐÎ©¤òÉÁ¤½Ð¤¹¾å¤Ç¤ÎÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎµÔ»¦»ö·ï¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿½é¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄºî¡ØÊ¡ÅÄÂ¼»ö·ï¡Ù¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ºî²È¤Î¿¹Ã£Ìé¤Ï¡Ö´Ñ½ª¤¨¤ÆÍ¾±¤¤Ë¿»¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎºØÆ£¹©¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¾¤ò°ï¤¹¤ë°µ´¬¤Ê°ËâÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÒÀÊ¤ËÊü¤Á¡¢¤½¤ì¤¬Ì¤¤À¤ËÆâÂ¡¤Ë»Ä¤êÂ³¤±1Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ê¤ª¾Ã²½½ÐÍè¤º¤Ë¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢1Ç¯Á°¤Ë¼õ¤±¤¿¶¯Îõ¤ÊÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º£Ç¯¤âºÇ¿·¼ç±éºî¤È¤â¤Ë½Ð±éºî¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÅû°æ¿¿Íý»Ò¤Ï¡Ö¥í¥É¥ê¥´¡¦¥½¥í¥´¥¤¥§¥ó´ÆÆÄ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¿Í´Ö¤Î¿¼Éô¤ò·¡¤ê¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ì¶²¤í¤·¤µ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹õÂô¤¢¤¹¤«¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢´ä°æ»ÖËã»Ò¡Êºî²È¡Ë¡¢¾®Åç½¨É×¡Ê¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë¡¢¾®Àî¼ÓÎÉ¡ÊÊ¸É®²È¡¦±ÇÁüºî²È¡¦ÇÐÍ¥¡Ë¤«¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ç±Ç²è¤Ø¤Î¾×·â¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÍýÁÛ¶¿¡Ù¤Ï¡¢11·î3Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¡ØÍýÁÛ¶¿¡Ù¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥³¥á¥ó¥È¡Ê½çÉÔÆ±¡¿·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡½¡½¿¹Ã£Ìé¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ºî²È¡Ë
ÉÔ²º¤Ê¸÷¤È²»¡£¤½¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î»ëÀþ¡£ÃæÈ×¤ÇÄêÀÐ¤ò³°¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤½¤·¤Æ½÷À¤Î¶¯¤µ¡£´Ñ½ª¤¨¤ÆÍ¾±¤¤Ë¿»¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½ºØÆ£¹©¡ÊÇÐÍ¥¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë
µîÇ¯¤Î±Ç²èº×¤Ë¤Æ¶öÈ¯Åª¤Ë½Ð°©¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¾¤ò°ï¤¹¤ë°µ´¬¤Ê°ËâÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÒÀÊ¤ËÊü¤Á
¤½¤ì¤¬Ì¤¤À¤ËÆâÂ¡¤Ë»Ä¤êÂ³¤±°ìÇ¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ê¤ª¾Ã²½½ÐÍè¤º¤Ë¤¤¤ë
¥¹¥Ú¥¤¥óËÌÉô¥¬¥ê¥·¥¢¤Î»³Â¼¤òÉñÂæ¤Ë
¸Ä¡¹¤ÎÀµµÁ¡¦½¸ÃÄ¿´Íý¡¦Æ±Ä´°µÎÏ¡¦ÃÏ°èÉÏº¤¡¦ÃÏÊý¤Î²áÁÂ²½¡Ä
¿Í´Ö¤È¸À¤¦¼ïÂ²¤Îº¬´´Åª¤Ê½¹°¤µ¤ä¼¹Ãå¸Î¤Î¤¢¤ë¼ï¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬²¿½ÅÁØ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ½±¤Ã¤ÆÍè¤ë¤¬
¤½¤ì¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ±ó¤¯¤Î½ÐÍè»ö¡¦Êª¸ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«
º®ÆÙ¤È¤·¤¿¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë²æ¡¹¤¬ºÇ¤âÂÐÖµ¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤Î1¤Ä¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë
¡½¡½Åû°æ¿¿Íý»Ò¡ÊÇÐÍ¥¡Ë
Ë½ÎÏ¤ÈÍýÀ¡¢°Ü½»¼Ô¤ÈÃÏ¸µ½»Ì±¡¢ÃËÀ¤È½÷À¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐÎ©¤ÎíÂ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁþ°¡£
¥í¥É¥ê¥´¡¦¥½¥í¥´¥¤¥§¥ó´ÆÆÄ¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¿Í´Ö¤Î¿¼Éô¤ò·¡¤ê¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ì¶²¤í¤·¤µ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£µ»¹ª¤ÏÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤ËåÌÌ©¤Ç¹ª¤ß¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿µÓËÜ¤È±é½Ð¡¢Âî±Û¤·¤¿±éµ»¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¸«»ö¤Ê±éµ»¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¹¥È¡£À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤â¤¦1ÅÙ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë·æºî¡£
¡½¡½¹õÂô¤¢¤¹¤«¡ÊÇÐÍ¥¡Ë
üþ¤è¤½¼Ôüþ¤È¸À¤ï¤ì¡¢¶ì½Â¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥ª¥ë¥¬É×ºÊ¡£
ÅÔ²ñ¤«¤é¤Î¿·»²¼Ô¤ØÃí¤¬¤ì¤ë»ëÀþ¤ÏÇ´¤êµ¤¤¬¤¢¤ê¼¹Ù¹¤ËÍí¤ß¤Ä¤¯¡£
¡Ø½»¤á¤ÐÅÔ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸òÎ®¤¬À®Î©¤·¤Æ¤³¤½°ÕÌ£¤òÀ®¤¹¤â¤Î¡£
¡Ø¶¿¤ËÆþ¤ì¤Ð¶¿¤Ë½¾¤¨¡Ù¤ò°Å¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¯¤ë¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÏËüºö¿Ô¤¤ë»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¿Í¤Î»×¹Í¤âüþÈ¯¹Ú¤È½ÏÀ®üþ¤ò·«¤êÊÖ¤·°é¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ò¤Èºü¤Î°¦¡¢Ã¯¤«¤¬Èà¤é¤ÎÆ¬¾å¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½´ä°æ»ÖËã»Ò¡Êºî²È¡Ë
»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢ÇùÁ³¤ÈÍýÁÛ¶¿¤È¤¤¤¦¤Î¤òÉÝ¤¤¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¬»ä¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡£¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç½é¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¾®Åç½¨É×¡Ê¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ë
¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤È¾×·â¤ò¶ô¤é¤Ã¤¿¡£ÄË¤ß¤È¤â¡¢°¥¤·¤ß¤È¤âÂÎ´¶¤Î°ã¤¦¡¢Ì¤ÂÎ¸³¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Ö¥í¡¼¤ò¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢½ª±é¸å¤â´ÑµÒ¤ò±Ç²è¤«¤é¤ÏÆ¨¤·¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¡ÈÍýÁÛ¡É¤«¤é¤ÏÂç¤¤¯³°¤ì¤¿·ëËö¤Ë¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ÈÍýÁÛ¶¿¡É¤ÎÌÂµÜ¤Ø¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÍ©ÊÄ¤µ¤ì¤ë¡£
¼«Á³¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê°Ü½»À¸³è¡£¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡¢ºÇ°¤ÎÎÙ¿Í¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡£°µÅÝÅª¤ËÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¡ª¡¡Á±°Õ¤âÀµµÁ¤â¾ï¼±¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ê¤¤ëµõ¤·¤µ¡£Ê¬ÃÇ¤¬¿¼¤Þ¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¡¢½Ì¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤À¤Ã¤¿¡£¶¦´¶¤ä´¶Æ°¤¬¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÉÔ²º¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ÎÌî¿´¤Ë¥°¥Ã¤ÈÍè¤¿¡£