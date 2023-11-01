¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È¡Ù¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¤¬Amazon¤ÇÀ½ºî¤«
Âç¥Ò¥Ã¥È¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÈÇ¤¬¡¢¸½ºßAmazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÊÆVariety¤ÎÆÈÀê¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û²Æ¤È¤¤¤¨¤ÐÉÝ¤¤ÏÃ¡ª¥Û¥é¡¼·Ï¤ª¤¹¤¹¤á³¤³°¥É¥é¥Þ
±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ
¤³¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¥¶¡¦¥É¡¼¥à¡Ù¡ØSMASH¡Ù¤Ê¤É¤Î¥À¥ê¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤È¡Ø¥¸¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥º¡Ù¡Ø¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ë¥ô¥§¥¤¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¢¥ó¥Ö¥ê¥ó¤Ï1982Ç¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡Ø¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È¡Ù¤òÀ½ºî¤·¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¡Ê¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡Ë¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¡¢¶¦Æ±¤ÇµÓËÜ¤ò½ñ¤¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡£µÓËÜ²È¤ÏÌ¤Äê¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ø¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤¬Í©Îî²°Éß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥ê¥ó¥°°ì²È¤¬¼ç¿Í¸ø¡£Í©Îî¤¿¤Á¤¬ÍÄ¤¤Ì¼¤òÍ¶²ý¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ê¥ó¥°°ì²È¤ÏÄ¶¿´Íý³Ø¼Ô¤äÎîÇÞ»Õ¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÌ¼¤ò²òÊü¤·¡¢Í©Îî¤¿¤Á¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤È¸À¤¦Êª¸ì¤À¡£
2¤ÄÌÜ¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¤Ï¸ø³«¤ÈÆ±»þ¤ËÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£1,070Ëü¥É¥ë¤ÎÍ½»»¤ËÂÐ¤·¡¢Á´À¤³¦¤ÇÌó1²¯2,100Ëü¥É¥ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¡¢²»¶Á¸ú²ÌÊÔ½¸¾Þ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥³¥¢¾Þ¤Î3ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1986Ç¯¤Ë¡Ø¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È2¡Ù¤È1988Ç¯¤Ë¡Ø¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È3¡¿¾¯½÷¤ÎÎî¤ËÊû¤°¡Ä¡Ù¤Î2ËÜ¤ÎÂ³ÊÔ¤¬ºî¤é¤ì¤¿¡£ÎîÇÞ»Õ¥¿¥ó¥¸¡¼¥Ê¡¦¥Ð¥í¥ó¥º¤ò±é¤¸¤¿¥¼¥ë¥À¡¦¥ë¥Ó¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¥¥ã¥í¥ë¡¦¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¤ò±é¤¸¤¿¥Ø¥¶¡¼¡¦¥ª¥ë¡¼¥¯¤Ï¡¢±Ç²è3ºî¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ø¥¶¡¦¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È¡¡°Ëâ¤ÎÀ³¤à²È¡Ù¤âÀ½ºî¤µ¤ì¡¢2015Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Á°¿Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿2¤ÄÌÜ¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡£¡Ø¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡ÆÃÊÌÊÔ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÊÆShowtime¤Ç3¥·¡¼¥º¥óÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¸å¡¢1999Ç¯¤ËÊÆSci-Fi Channel¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó4¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ä¶¼«Á³Åª¤Ê´í¸±¤«¤é¿ÍÎà¤ò¼é¤ë»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿¡¢Amazon¤¬Ì¾¹â¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇã¼ý¤·¤Æ°ÊÍè¤Î¡¢MGM¤ÎÍÌ¾¤ÊIP¤ò±ÇÁü²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÇ¿·¤Î»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÉôÌç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¥í¥Ü¥³¥Ã¥×¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ö¥í¥ó¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë