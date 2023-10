A24とハピネットファントム・スタジオが独占パートナーシップ締結 ─ 配給ほかグッズ販売や合作映画製作も目指す

ハピネットファントム・スタジオが、アメリカの独立系映画スタジオA24(A24 Films LLC)作品を日本国内で独占的に配給を手がけることを含めたパートナーシップ契約を締結したと発表した。以下、プレスリリース内容。

本契約の背景

ハピネットファントム・スタジオと A24 は、第 89 回アカデミー賞®で作品賞他 3 部門を受賞した『ムーンライト』(17)、日本国内興行収入が北米を除く全世界で 1 位を記録した『ミッドサマー』(20)など、ライセンシーとライセンサーの立場で協力し、これまで数多くの作品の成功を通じて信頼関係を深めてまいりました。ハピネットファントム・スタジオは、今回の独占パートナーシップ契約を通じて、A24 がこれまで手掛けてきたアカデミー賞受賞作など数多くのクオリティの高い話題作を安定的に確保できることに加えて、自社製作映画を含むコンテンツや日本のクリエイターをA24に紹介することによって、日本映画の新たな可能性を拡げることなど、映像ビジネスの今後の展開において様々な効果を期待しています。

一方で A24 は劇場配給・宣伝のみならず配信、テレビ販売、パッケージ流通などの二次利用の領域まで一気通貫で手掛けるハピネットファントム・スタジオとの独占パートナーシップによって、マーケティング戦略の意思統一とブランディングの更なる構築が可能だと判断し、今回の契約締結が実現いたしました。

今後の展開

ハピネットファントム・スタジオは、新レーベルを立ち上げてA24作品を手掛けることを検討しているだけでなく、今後は映画のグッズ等の A24 ブランドのマーチャンダイジングへの拡大、また将来的には、合作映画の製作や、ハピネットファントム・スタジオが手掛ける日本映画の A24 配給による北米・インターナショナル展開、日米の新しいクリエイターとの協業など、更なるシナジーを生み出す展開を目指しております。

ハピネットファントム・スタジオ代表取締役社長 小西啓介 コメント

これまでも独創的な作品を数多く生み出してきたA24が今後、どういった作品を手掛けるのか非常に楽しみで、その全ての作品の国内配給を弊社が手掛けることにワクワクしています。また A24 とのコラボレーションで日本映画や日本のクリエイターの可能性を拡げて行くことにも大きな期待を抱いています。とにかく一人でも多くのお客様に楽しんで頂けるように丁寧に作品を届けて行きたいと思います。

A24 コメント

ハピネットファントム・スタジオは、A24 の設立当初からの素晴らしいパートナーです。私たちは、この関係性が次のフェーズに進むことに非常に興奮しており、日本の観客のみなさんと、より深い関係をともに築いていくことを、とても楽しみにしています。

A24 について

A24 は、今年のアカデミー賞を受賞した『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』や、エミー賞にノミネートされた Netflix シリーズ『Beef/ビーフ』を手がけるグローバル・エンターテインメント企業である。2012 年に設立され、NY、LA、ロンドンを拠点とする A24 は、『ヘレディタリー/継承』、『ムーンライト』、『レディ・バード』、『アンカット・ダイヤモンド』、『スプリング・ブレイカーズ』など 110 本以上の映画と、エミー賞受賞シリーズ『ユーフォリア/EUPHORIA』、ゴールデングローブ賞受賞シリーズ『ラミー 自分探しの旅』など 30 本以上のテレビ番組を含むプレミアム・ライブラリーを構築してきた。また A24 は、制作会社/エージェンシーの 2AM、コスメブランドのハーフマジック、NY の劇場チェリーレーン、アップル社と共に音楽会社ガンマなどのベンチャーを率いてきた。今後予定されている新作は、ザック・エフロンとジェレミー・アレン・ホワイト出演「The Iron Claw(原題)」、ジョナサン・グレイザー監督「The Zone of Interest(原題)」、ニコラス・ケイジ主演「Dream Scenario(原題)」、アン・ハサウェイとミカエラ・コエル出演「Mother Mary(原題)」、オーランド・ブルームとピート・デヴィッドソン出演「Wizards!(原題)」、キルスティン・ダンスト、カイリー・スペイニー、ワグナー・モウラ出演「Civil War(原題)」、クリステン・スチュワート主演「LoveLies Bleeding(原題)」、ヒュー・グラント主演「Heretic(原題)」、イェーデン・マーテル、レイチェル・ツェグラー、ジュリアン・デニソン出演「Y2K(原題)」、レナーテ・ラインスヴェ、セバスチャン・スタン出演「A Different Man(原題)」、ポール・ラッド、ジェナ・オルテガ出演「Death of a Unicorn(原題)」など。