90年代に大ヒットしたテレビドラマ『フレンズ』のチャンドラー・ビング役で知られる俳優のマシュー・ペリーさんが、LAの自宅で死亡しているのが見つかった。警察関係者によると、ペリーさんは意識がない状態で発見され、死因は今のところ特定されていない。

悲しいニュースが伝えられて以来、ファン、ペリーさんの友人、そしてともに活動してきた多くの人たちから、数々の追悼の言葉が送られている。ドラマを制作したワーナー・ブラザースは声明を発表。そのなかで、次のように述べている。

『フレンズ』への出演で一躍有名になったペリーさんは、それ以前には別の人気ドラマ、『ビバリーヒルズ高校白書』や『Charles in Charge』(原題)などにゲスト出演していた。

人生を変える作品となった『フレンズ』の放映が開始されたのは、1994年、ペリーさんが24歳のときだった。そして、このドラマは2004年5月まで、10シーズンにわたって放送された(下の写真は左から、出演したマット・ルブラン、リサ・クドロー、マシュー・ペリー、ジェニファー・アニストン、コートニー・コックス、デヴィッド・シュワイマー)。

ペリーさんは2022年に出版した回想録『Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir』(原題)で、名声とこのドラマの大成功について語っている。だが、同書で主につづられているのは、ペリーさんを苦しめ続けた鎮痛剤(オピオイド)依存症と、アルコール依存症との闘いについて。

出版後に出演したポッドキャスト番組『Q with トム・パワー(Q with Tom Power)』でペリーさんは、「シーズンによって、自分の外見によって、自分がアルコールとオピオイド、コカインのうち何に頼っているときだったのかがわかる」ことから、放送されたドラマを見ていないことを明かしていた。

ただ、このときには次のようにも述べていた。

「でも、見てみようかと思っています。世代を超えて人々の心を動かしていることがわかるというのは、素晴らしいことですから」

『フレンズ』で(チャンドラーの元カノの)ジャニスを演じたマギー・ウィーラーはインスタグラムで、「きっと世界中が、あなたがいなくなったことを寂しがる」とコメント。

また、ドラマにゲスト出演したセルマ・ブレアは、「みんな、マシュー・ペリーが大好きでした。とりわけ私が。……悲しみに打ちひしがれています。悲しみに暮れています。いい夢を見てね、マティ」と投稿している。

同じ学校の友人だったというカナダのジャスティン・トルドー首相は、自国とアメリカの国籍を持つペリーさんについて、Xに次のようにツイートしている。

「ショックを受け、悲しんでいます。校庭で一緒に遊んだことは、ずっと忘れないでしょう。世界は彼がくれた楽しみを、決して忘れないでしょう。みんな君が大好きだったよ――みんなが寂しがるよ」

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved - and you will be missed.