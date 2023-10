ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ製作『白雪姫』(1937)の実写映画版『スノー・ホワイト(原題:Snow White)』より、ファーストルックが公開された。あわせて、米公開日が2024年3月22日から2025年3月21日に延期されることも判明している。

公開されたファーストルックでは、『ウエスト・サイド・ストーリー』(2021)で一躍ブレイクを果たしたレイチェル・ぜグラーが演じる白雪姫の姿。オリジナル版の容姿が忠実に再現された。白雪姫のまわりを7人のこびとが囲み、和やかな雰囲気を醸し出している。ゼグラーは、ラテン系アメリカ人初の白雪姫を演じることになる。

Our first look at Rachel Zegler as #SnowWhite.The Disney live-action remake has been delayed one year and will now release on March 21, 2025. pic.twitter.com/tftQjkRd40- Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) October 27, 2023