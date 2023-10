ChatGPTは金融機関の業務を効率化すると指摘するが、日本の金融機関は導入に向けて及び腰となっている(写真:jinn/PIXTA)

ChatGPTをどのような仕事に使えるだろうか? 日本企業へのアンケート調査を見ると、大企業であっても、文書作成事務の効率化などが考えられているにすぎない。しかし、ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)は、企業活動に根源的な大変革をもたらす。そして、世界の企業は、新しい方向を目指して、すでに準備を始めている。

この問題については、すでに多くの論文が発表されているが、ここでは、つぎの3つの論文の分析を紹介する。

<論文1>Wayne Xin Zhao et.al., A Survey of Large Language Models, arXiv:2303.18223 [cs.CL].

<論文2>A. Shaji George et.al., A Review of ChatGPT AI's Impact on Several Business Sectors, PUIIJ, January-February 2023.