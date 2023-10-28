¸µ¥¥¹¥Þ¥¤ÈÓÅÄ¶³Ê¿»á¡¡ÈðëîÃæ½ý¤Ë¶ì¸À¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤â¶Á¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡Ö£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈÓÅÄ¶³Ê¿»á¤¬£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ðÈ¯¤·¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥¤òÃæ¿´¤Ë¿´Ìµ¤¤À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÀÈï³²¼«ÂÎ¤òà¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²á¤ÈÃÇ¤¸¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÓÅÄ»á¤Î¸µ¤Ë¤â¡¢ÁêÅö¿ô¤ÎÃæ½ý¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤â¤·°°Õ¤¢¤ëÀÚ¤êÈ´¤¤Ç»ö¼Â¤ÈÈ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ê¤é¤Ð¡¡¤½¤â¤½¤â£Ó£Í£É£Ì£Å¡½£Õ£Ð¡¥¤Ï¼Õºá¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤òÉî¿«¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÄøÅÙ¤ÎÄã¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¿®¤¸¤¿¤¤»ö¤À¤±¤ò¿®¤¸¤ëÌÕÌÜÅª¤Ç»ëÌî¤Î¶¹¤¤¼Ô¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤â¶Á¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÅÄ»á¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤Ë¤ÏËÌ»³¹¨¸÷¡Ê£¸·î¤ËÂà½ê¡Ë¡¢Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡¢²£Èø¾Ä¡¢Àé²ì·ò±Ê¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¤Î£¸¿Í¤Ç¡Ö£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¡×¤ò·ëÀ®¡££°£¶Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤âÂà½ê¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÅÄ»á¤Ï£¹·î¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²Åö»ö¼Ô¤Î²ñ¡×¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£·îÂà²ñ¡£¡Öº£¸å¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Î¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Î²ñ¤ÎÊ¿ËÜ½ßÌé»á¤¬º£·î£±£°Æü¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤Ç¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ë¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë