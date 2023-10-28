ÅÄÃæÀ»¡¡¥¸¥àÄÌ¤¤¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó»²Àï¤ËËÜ¹ø¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤òµã¤«¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¸µ¡Ö£Ë£Á£Ô¡½£Ô£Õ£Î¡×¤ÎÅÄÃæÀ»¤¬£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö½¨¸×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´Ö³ÊÆ®µ»¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×»²Àï¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢·ö²Þ¼«ËýÃÏ°èÂÐ¹³Àï¤ÎÂÎ©¶è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë½¨¸×¤ÈÌÌÃÌ¡£½¨¸×¤¬¡Ö¡Ê½¨¸×¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ë¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ë°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¤â¤·¤â¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡Ë·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¼«Ê¬¤â¤¹¤´¤¯¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½¨¸×¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¤³¤Î¥¸¥à¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÏÁ´ÉôËÍ¤Ë·è¤á¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿§¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò³Ý¤±¤Æ³Ê¹¥°¤¤¤³¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤òµã¤«¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£¼«Ê¬¤âÃÏ¹ö¤ÎÊý¤Þ¤ÇÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¡£¼«Ê¬¤¬Î©¤ÁÄ¾¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤âÃ¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡¢»ÈÍÑ¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢Æó¿³¤ÇÄ¨Ìò£±Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬ºÇ¹âºÛ¤Ø¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£