イギリスのシリアルキラー「切り裂きジャック」を描く新シリーズで『ヘイトフル・エイト』のデミアン・ビチルが主演を務めることが決定した。



19世紀のイギリスに実在した正体不明の連続殺人鬼「切り裂きジャック」を題材にした新シリーズ『The Dentist(仮原題)』で主演を務めるのは、2011年に『明日を継ぐために』でアカデミー賞にノミネートされ、メキシコ出身俳優として第一線で活躍するデミアン・ビチル。デミアンが演じるのはタイトルロールになっている切り裂きジャックの事件の捜査に関わる歯科医で、メキシコで撮影を行っているという。

原作はチリ出身の執筆家フリオ・ロハスによる「The Foreign Visitor(原題)」。製作には『スペンサー ダイアナの決意』『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』を手掛けたアカデミー賞受賞歴を誇るパブロ・ララインとフアン・デ・ディオス・ララインのラライン兄弟が参加する。

Jack the Ripper Series, Transplanted to America and Starring Demián Bichir, Shooting for ViX, Larrain Brothers, Movistar Plus+ (EXCLUSIVE) https://t.co/HI924o2odA

- Variety (@Variety) October 26, 2023