¡ØPLUTO¡Ù»³»û¹¨°ì¡¢¥Î¡¼¥¹2¹æÌò¤Ç¡È»Õ¾¢¡É¤È¶¦±é¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡Netflix¤Ë¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØPLUTO¡Ù¤è¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Î¡¼¥¹2¹æ¤ò±é¤¸¤¿»³»û¹¨°ì¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥È¥à¤ÎÎÞ¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡¡¡ØPLUTO¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡1964Ç¯¡¢¼êÄÍ¼£Ãî¤ÎÂåÉ½ºî¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤Î°ìÊÔ¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ØÃÏ¾åºÇÂç¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÌ¡²è²È¡¦±ºÂôÄ¾¼ù¤ÈÄ¹ºê¾°»Ö¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ØPLUTO¡Ù¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¡£2015Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ²½¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏºÆ±é¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤È²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤â´º¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤«¤é60Ç¯¤È¤Ê¤ë2023Ç¯¡¢¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡Ù¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢µ¤±Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦MAPPA¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë´Ý»³ÀµÍº¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥á²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡À¼¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥²¥¸¥Ò¥ÈÌò¤ËÆ£¿¿½¨¡¢¥¢¥È¥àÌò¤ËÆü³ÞÍÛ»Ò¡¢¥¦¥é¥óÌò¤ËÎëÌÚ¤ß¤Î¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¥¸¥Ò¥È¤ä¥¢¥È¥à¤ÈÆ±¤¸À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î7¿Í¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¥â¥ó¥Ö¥é¥óÌò¤ò°Â¸µÍÎµ®¡¢¥Î¡¼¥¹2¹æÌò¤ò»³»û¹¨°ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌò¤òÌÚÆâ½¨¿®¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹Ìò¤ò¾®»³ÎÏÌé¡¢¥¨¥×¥·¥í¥óÌò¤òµÜÌî¿¿¼é¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥×¥ë¡¼¥È¥¥Ìò¤ò´Ø½ÓÉ§¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖPLUTO¡×¤Ç¤Ï¡ã7¿Í¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡ä¤ò¼ç¼´¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢Èá¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤²áµî¤ä¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤âËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Î¡¼¥¹2¹æ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¿´¤ò³«¤«¤Ê¤¤µ¤Æñ¤·¤¤Ï·¿Í¥À¥ó¥«¥ó¤Î¼¹»ö¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£±é¤¸¤¿»³»û¤Ï¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈá¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤Êª¸ì¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¥Î¡¼¥¹2¹æ¤Î¤³¤È¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Æñ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤Ç¤¦¤Ê¤µ¤ì¤ëÄø¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¥À¥ó¥«¥ó¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¤½¤ó¤Ê¥Î¡¼¥¹2¹æ¤ò¤É¤ÎÍÍ¤Ë±é¤¸¤ì¤Ð»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡¡´¶¾ð¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¾è¤»¤ë¡©¡¡¾è¤»¤Ê¤¤¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¥È¡¼¥ó¡©¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿À½ºî¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥¹2¹æ¤Î²áµî¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥«¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö²»¶Á´ÆÆÄ¤Î»°´Ö¤µ¤ó¤ÏÉ½ÌÌÅª¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤â¿´¤ÎÆâ¤òÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿È¤òÇ¤¤»¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë»ö¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¶¯ÎÏ¤ÊÀïÆ®¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÆóÅÙ¤ÈÀï¾ì¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÈë¤á¤¿¥Î¡¼¥¹2¹æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆñ¤·¤¤ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Î¡¼¥¹2¹æ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö±Ç²è¡Ø20À¤µª¾¯Ç¯¡Ù¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ºÂô¤µ¤ó¤ÎÌ¾ºî¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¾®Ìö¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥«¥óÌò¤¬»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë±©º´´ÖÆ»É×¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢À¼Í¥³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤â¤¤¤¨¤ë±©º´´ÖÆ»É×¤È¤Î»ÕÄï¶¦±é¤Ë¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×¡¢ÄÅÅÄ±Ñ»°¡¢ËÑ璐Èþ¡¢±©º´´ÖÆ»É×¡¢»³Ï©ÏÂ¹°¡¢ÅÄÃæ½¨¹¬¡¢ËÙÆâ¸¤È¤¤¤Ã¤¿±ºÂôÄ¾¼ù¡ß¼êùà¼£ÃîÌ¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ®±é¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØPLUTO¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¢¨¼êÄÍ¼£Ãî¤Î¡ÖÄÍ¡×¤Ïµì»úÂÎ¤¬Àµ¼°É½µ