¡ÚÆÈ¼«¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÄÇÌî¿·¤ÈÁýÅÄ¼î¤¬Íèµ¨¹½ÁÛ³°¡¡»ÙÇÛ²¼ÂçÎÌ9¿Í¡¢·ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡°éÀ®3¿Í¡¢¥É¥ß¥Ë¥«½Ð¿È18ºÐÆâÌî¼ê¤â
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄÇÌî¿·Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤ÈÁýÅÄ¼îÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬Íèµ¨¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´û¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ç¤Ï¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¿¹¡¢²ÅÌï¿¿¡¢¾åÎÓ¤é7Áª¼ê¤Ë¤âÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌ¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·×9Áª¼ê¤ÈÂçÉý¤Ê·ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤òÃÇ¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡ÄÇÌî¤Ï¹ñ»Î´ÜÂç¤«¤é2018Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£196¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î36»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5¾¡2ÇÔ¡¢6¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ÄÌ»»78»î¹ç¡¢6¾¡4ÇÔ¡¢8¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦87¡£
¡¡Ä¹ºê½Ð¿È¤ÎÁýÅÄ¤Ï²£ÉÍ¹â¤«¤é18Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç22Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥í½é°ÂÂÇ¡¢½éËÜÎÝÂÇ¡¢½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£µ¨¤â35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÄÌ»»52»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨2³ä2ÎÒ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇÅÀ¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï22Æü¤Ë¿¹¡¢²ÅÌï¿¿¡¢¾åÎÓ¡¢¹â¶¶½ã¡¢º´Æ£Ä¾¡¢¶åµ´¡¢¸ÅÀî¤Î7Áª¼ê¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¹ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£26Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï»ÙÇÛ²¼¤Ç7Áª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿°éÀ®¤Ç¤Ï½ÅÅÄÎÑÌÀÅê¼ê¡Ê27¡Ë¡¢Áá¿¿Ç·²ð³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Õ¥é¥ó¥±¥ê¡¼¡¦¥Ø¥é¥ë¥Ç¥£¡¼¥ÎÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¤âÍèµ¨¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¡¡º£²óÀïÎÏ¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿Áª¼ê°ìÍ÷
¢¡º£²óÀïÎÏ¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿Áª¼êÌ¾Á° ÇØÈÖ¹æ Ç¯Îð ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ÄÇÌî¿· 34 28 Åê¼ê ÁýÅÄ¼î 33 24 ÆâÌî¼ê ½ÅÅÄÎÑÌÀ 138 27 Åê¼ê Áá¿¿Ç·²ð 125 21 ³°Ìî¼ê ¥Õ¥é¥ó¥±¥ê¡¼¡¦¥Ø¥é¥ë¥Ç¥£¡¼¥Î 146 18 ÆâÌî¼ê