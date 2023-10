Amazonでドラマ化される『ドラゴン・タトゥーの女』、ショーランナーが決定！

Amazonスタジオで企画されている『ドラゴン・タトゥーの女』のドラマ版で『THE KILLING 〜闇に眠る美少女』のヴィーナ・スードがショーランナーを務めることが決定したとVarietyが伝えている。

世界的ブームを巻き起こしたスウェーデン出身作家スティーグ・ラーソンによる小説「ミレニアム」シリーズ。スウェーデンではノオミ・ラパスとミカエル・ニクヴィストによって2009年に『ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女』として映画化。ハリウッドでも2011年にデヴィッド・フィンチャー監督のもとルーニー・マーラとダニエル・クレイグ主演で映画化された。この『ドラゴン・タトゥーの女』に続き、2018年にはクレア・フォイとスヴェリル・グドナソンによる『蜘蛛の巣を払う女』が公開され、世界中で人気を集めた。

